Семена каких цветов можно собирать прямо сейчас: 7 растений

Не пропустите идеальный момент, чтобы собрать свежие и крепкие семена

Осень — это насыщенный период для садоводов, когда требуется провести обрезку множества растений, таких как розы. В это же время некоторые цветы и кустарники впадают в спячку, открывая многочисленные возможности для сбора семян.

Сохранение семян растений, произрастающих в вашем саду, — это отличное решение. Это не только экономнее, чем покупка, но также обеспечивает получение более свежих и здоровых семян, пишет express. В сентябре стоит начать собирать семена семи видов цветов.

Семена каких растений нужно собрать в сентябре

Отличными растениями для осеннего сбора семян в саду являются космея, подсолнухи, астранция и цинния, часто называемые "майорами", живокость, бархатцы и маки.

Как собирать и хранить семена цветов

Семена подсолнуха крупные и можно легко обнаружить их в сердцевине цветка. Некоторые растения, включая мак, космею и циннию, формируют семенные головки, которые нужно раздробить, чтобы получить доступ к семенам.

Семена следует собирать тогда, когда они вот-вот рассыплются. Семена такого типа имеют более высокие шансы на успешное прорастание. Предпочтительно собирать семена во время сухой погоды. Если семена начинают разлетаться, как, например, астранция, то не стоит собирать их во время ветреной погоды. Для хранения семян лучше использовать специальные конверты или бумажные упаковки, а не пластиковые пакеты.

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