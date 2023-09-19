Всего одному знаку Зодиака повезет с деньгами на этой неделе: кто этот счастливчик

Представителям этого знака стоит ждать скорых поступлений на счет

Вторая половина сентября в 2023 году многим принесет финансовые трудности и проблемы на работе, однако для одного знака Зодиака это время наоборот станет очень успешным.

Речь идет про такого знака как Телец. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 18 по 24 сентября включительно.

Тельцам выпал Король пентаклей

Это одна из самых благоприятных карт в раскладе на деньги и работу. Она обещает, что в течение недели Вас ждет финансовая стабильность, уверенность, а рабочие вопросы и сделки будут завершаться успешно. Возможно, именно сейчас Вас могут ждать финансовые поступления, при этом они могут быть неожиданными (к примеру, получение наследства).

Однако в то же время карта предупреждает, что Тельцам для достижения настоящего успеха стоит сидеть и работать, поскольку сомнительные и противозаконные методы не помогут, — удача окажется не на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.

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