Укр

Всего одному знаку Зодиака повезет с деньгами на этой неделе: кто этот счастливчик

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Неделя будет очень удачной для Тельцов
Неделя будет очень удачной для Тельцов

Представителям этого знака стоит ждать скорых поступлений на счет

Вторая половина сентября в 2023 году многим принесет финансовые трудности и проблемы на работе, однако для одного знака Зодиака это время наоборот станет очень успешным.

Речь идет про такого знака как Телец. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 18 по 24 сентября включительно.

Тельцам выпал Король пентаклей

Это одна из самых благоприятных карт в раскладе на деньги и работу. Она обещает, что в течение недели Вас ждет финансовая стабильность, уверенность, а рабочие вопросы и сделки будут завершаться успешно. Возможно, именно сейчас Вас могут ждать финансовые поступления, при этом они могут быть неожиданными (к примеру, получение наследства).

Однако в то же время карта предупреждает, что Тельцам для достижения настоящего успеха стоит сидеть и работать, поскольку сомнительные и противозаконные методы не помогут, — удача окажется не на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.

Также Вам может быть интересно почитать:

Теги:
#Прогноз Таро