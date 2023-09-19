Всего одному знаку Зодиака повезет с деньгами на этой неделе: кто этот счастливчик
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Представителям этого знака стоит ждать скорых поступлений на счет
Вторая половина сентября в 2023 году многим принесет финансовые трудности и проблемы на работе, однако для одного знака Зодиака это время наоборот станет очень успешным.
Речь идет про такого знака как Телец. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 18 по 24 сентября включительно.
Тельцам выпал Король пентаклей
Это одна из самых благоприятных карт в раскладе на деньги и работу. Она обещает, что в течение недели Вас ждет финансовая стабильность, уверенность, а рабочие вопросы и сделки будут завершаться успешно. Возможно, именно сейчас Вас могут ждать финансовые поступления, при этом они могут быть неожиданными (к примеру, получение наследства).
Однако в то же время карта предупреждает, что Тельцам для достижения настоящего успеха стоит сидеть и работать, поскольку сомнительные и противозаконные методы не помогут, — удача окажется не на Вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.
Также Вам может быть интересно почитать:
- какие знаки Зодиака притягивают к себе богатство по жизни, — они понимают, как работают финансы и имеют больше всего шансов на успех;
- какие комнатные растения притягивают в дом богатство;
- какие 5 привычек помогут стать богаче.