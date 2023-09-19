Все будет валиться из рук: для каких знаков Зодиака эта неделя станет очень сложной

Многие могут почувствовать себя этим кричащим котом

Вторая половина сентября в 2023 году обещает быть невероятно трудной, — во всяком случае, сразу восьми знакам Зодиака стоит ждать неприятностей и плохого настроения.

Речь про такие знаки как Овен, Близнецы, Рак, Дева, Весы, Козерог, Водолей и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 сентября включительно.

Овнам выпала Пятерка пентаклей

Это карта материальных потерь и невзгод, которая также может быть предупреждением и о проблемах в отношениях и со здоровьем. Пока лучше стоит отложить долгосрочные планы.

Близнецам выпал перевернутый Маг

У Вас в ближайшее время в мыслях может быть хаос и беспорядок, а в жизни может всплыть неприятная личность, которой не стоит доверять.

Ракам выпала Девятка мечей

Эта карта обещает Ракам депрессивные мысли, наплыв вины, отчаяния и растерянности.

Девам выпала перевернутая Тройка жезлов

У Дев может все валиться из рук, с коллегами начаться конфликты, а планы пойти прахом. Лучше не браться за все сразу, чтобы хоть что-то довести до конца.

Весам выпала Четверка кубков

Эта карта апатии и тоски. Позвольте себе отдохнуть от всего, но не слишком сильно уходите в себя.

Козерогам выпали перевернутые Влюбленные

Вы можете в ближайшее время принять неверное решение, а Ваши эмоции могут быть сильнее разума.

Водолеям выпала перевернутая Верховная жрица

У Вас могут всплыть проблемы, а разум может быть затуманен. Под влиянием эмоций высок риск совершения необдуманных поступков.

Рыбам выпала перевернутая Тройка кубков

От Вас может отвернуться удача, дела пойти не так, как Вам бы хотелось. Кто-то может обсуждать Вас за спиной или совершить какую-то подлость.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.