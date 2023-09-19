Холода не страшны? Как от мороза спасает термобелье

За термобельем нужно ухаживать, чтобы оно не потеряло свойства

В случае перебоев с отоплением или сильных холодов на улице полезным украинцам будет термобелье. Для военных на фронте она также пригодится.

Термобелье – это такой специальный вид одежды, который вносится наинизшим слоем. Оно призвано помочь с поддержанием температуры тела. Несмотря на миф, оно не греет в лютые морозы, а отводит влагу на следующий слой и поэтому тело человека не охлаждается. Для того чтобы выбрать правильное термобелье, нужно знать как вы планируете его использовать. Эксперты отмечают, что видов термобелья основных три:

синтетическое

шерстяное

комбинированное.

В термобелье из натуральных материалов следует сразу смотреть состав. Если там есть хлопок, от него стоит отказаться. Оно слишком быстро впитывает влагу, плохо сохнет и не подходит для активного движения. Натуральное термобелье должно быть изготовлено из шерсти, желательно из шерсти овец мериносов. Такое тонкое термобелье будет очень теплое. Рассчитывать на то, что настоящее термобелье из мериноса будет дешевым не стоит. Также следует выполнять все условия по уходу за ним.

Синтетическое термобелье – наиболее популярный вид. Быстро сохнет, почти не впитывает влагу, сохраняет форму и достаточно эластичное. Есть оно в разных ценовых категориях. Один из недостатков — придется чаще стирать.

Что же касается комбинированного, то здесь понятно есть и шерсть мериноса, и синтетика. Отметим, что плотность ткани тоже бывает разная. Для зимы используется 220 – 300 г/м2.

Если распределять по потребностям, то тот, кто активно двигается, например занимается альпинизмом, требует чаще более износостойкий синтетический вариант. Для тех, кому нужно утеплиться и при этом активность не планируется, стоит выбрать шерстяное. Термобелье нужно стирать после использования, но нельзя это делать с обычным порошком в горячей воде. Сильно высокая температура воды может снижать свойства термобелья. Отжим использовать в машине нельзя, под запретом также утюг и сушка на батарее.

Как ухаживать за термобельем/Gorgany

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