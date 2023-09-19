Это важно знать: сколько можно хранить закрутки и когда продукты становятся непригодными

Самое главное при консервировании — надо мыть продукты и стерилизовать банки и крышки

В Украине идет война и есть вероятность, что будет дефицит товаров и удорожание продуктов. Иногда во время аварийных отключений встает вопрос о том, что приготовить себе поесть. Остальные хозяйки тщательно готовятся к зиме и делают консервацию.

Есть два главных правила для правильного хранения, говорит Апостроф. Кроме того, для разных видов консервации есть отдельные нюансы.

Первое правило домашней консервации: все овощи, фрукты и мясо необходимо тщательно промывать перед последующей обработкой.

Второе правило: все банки и крышки для консервации должны быть хорошо простерилизованы. Это можно сделать в кастрюле, микроволновке, мультиварке или в духовке.

Кроме того, большое значение имеют условия хранения заготовки. Оптимальный температурный режим от +2 до +18°C в помещении без прямых солнечных лучей. Срок хранения – не более 3-х лет.

Однако есть еще 9 советов, как правильно хранить продукты

1. Варенье можно хранить и более 3-х лет.

2. Компоты (абрикосовый, персиковый, вишневый) и другие заготовки с косточками не рекомендуют хранить более 6 месяцев.

3. Если на поверхности варенья появилась плесень – смело выбрасываем всю банку в мусор. Некоторые хозяйки привыкли снимать ложкой верхний испорченный слой, а остальное – употреблять в пищу. Так делать нельзя, ведь грибок имеет мицелий – корневище, с помощью которого он распространяется и может прорасти даже на дно банки.

4. Мясные консервы следует хранить при температуре от 0 до +20°С и влажности – 20%. Если выдержаны все нормы, тушенка может сохраняться до 5 лет.

5. Во время приготовления мясных консерв нужно наполнять мясом очень плотно, чтобы не осталось места для воздуха. Стерилизовать лучше в духовке при температуре 200°C несколько часов. Затем следует закатать стерильными крышками.

6. Для продления срока годности тушенки в банке обязательно должен быть сверху слой жира. Поэтому в говяжью тушенку, в которой своего жира недостаточно, обычно добавляют свиной. У свинины наоборот – лишний жир снимают, иначе тушенка будет слишком жирной.

7. Консервацию, подвергшуюся термической обработке (например, икру, лечо, варенье и т.п.), можно употреблять сразу.

8. Квашеную капусту можно употреблять уже через день, а маринованные помидоры и огурцы – через месяц. Если их открыть раньше, они будут малосольными.

9. На каждую заготовку желательно наклеить небольшую наклейку и указать название продукта и дату изготовления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно выбирать одеяло для холодной зимы.