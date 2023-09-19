Мороз не будет страшен: чем подкормить розы в сентябре, чтобы защитить от холодов

Этот метод позволит укрепить растения

Правильная подготовка роз помогает им пережить холодные зимние месяцы и порадовать вас своей красотой и ароматом в следующем сезоне. Для того чтобы цветы нормально перенесли холод, нужно провести ряд важных процедур.

Как информирует Ukr.Media, правильная подкормка занимает важное место в процессе подготовки. С помощью внесения удобрений можно, по мнению экспертов в цветоводстве, замечательно защитить розы от морозов. Благодаря этому способу вы сможете укрепить свои растения, чтобы в следующем году они были красивыми и здоровыми.

Чем подкормить розы осенью в сентябре

Чтобы достигнуть позитивного результата, нужно подкормить розы под зиму два раза. Первое удобрение можно сделать в конце сентября, второе — в октябре через примерно две недели после первой процедуры.

Как приготовить раствор для подкормки:

Возьмите 15 г монофосфата и 15 г суперфосфата.

Растворите вещества в 10 л воды.

Питательная подкормка готова. Количество компонентов приведено из расчета на 5 кв. м.

Также не забывайте о том, что перед зимой нужно обрезать сухие и больные ветви, чтобы помочь розам лучше пережить зимние морозы. Еще один важный аспект — укрытие. Розы нужно покрыть специальными укрытиями или сухой мульчей, чтобы защитить корни и нежные части растения от холодных ветров и морозов.

Раньше мы писали, какие растения нельзя сажать осенью. Их насчитывается девять видов.