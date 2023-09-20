Астафий Ветряк 20 сентября: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не лишиться красоты

В этот день наши предки наблюдали за направлением ветра

В эту среду, согласно новому церковному календарю, христиане почитают память святого великомученика Евстафия. Астафьев день прозвали Ветряком, так как 20 сентября было принято наблюдать за направлением ветра и, основываясь на народных приметах, прогнозировать погоду на предстоящую зиму и будущий урожай.

Обычно в Астафьев день ветры были достаточно сильными, способными поломать деревья. По традиции, в этот день принято было проветривать одежду на улице. Считалось, что это действие помогает семье избежать несчастий и неудач в будущем.

Верили приметам. К примеру, если погода 20 сентября сырая и туманная, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро. Также, если сухая погода за окном, то зима окажется малоснежной.

Что нельзя делать 20 сентября

Стряхивать воду с рук после мытья — привлекает нечистые силы.

Дарить подарки — можно отношения испортить.

Ревновать, злиться, ссориться — сказанное вернется в жизнь очень скоро.

Женщинам выходить на улицу до полудня — ветер "сдует" красоту.

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