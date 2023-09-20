Руки опустятся: трех знаков Зодиака ждет финансовый тупик

У них просто не будет сил что-то делать

Вторая половина сентября в 2023 году в целом очень сложная, и многих ждут трудности и финансовые потери. А сразу у трех знаков Зодиака в целом опустятся руки, из-за чего они не будут чувствовать в себе сил работать.

Речь идет про такие знаки как Дева, Стрелец и Козерог. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро от "Телеграфа", составленный на неделю с 18 по 24 сентября включительно.

Девам выпала перевернутая Башня

Вы в ближайшую неделю можете ощущать потерю мотивации и вдохновения, нежелание что-либо делать, может даже дойти до бессонницы и депрессивного настроения, на фоне чего особых успехов с финансами ожидать не стоит.

Стрельцам выпала перевернутая Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете чувствовать усталость от работы, и возможно даже покажется, что работаете напрасно, — заработок не оправдывает трудов.

Козерогам выпала перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта намекает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий, что приводит Вас к упадку духа и душевной пустоте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как стиральная машинка может пригодиться даже без света во время блекаутов.