Что нужно сделать с виноградом осенью: так растение точно переживет зиму

Чтобы виноград и дальше радовал урожаем, не забудьте об осенних удобрениях

Осенью дачники готовят культуры на участке к зиме. Защитить от будущих холодов нужно и виноград, проведя несколько простых манипуляций.

Подготовить виноград к зиме просто, главное, уделите внимание поливу, подкормке и укрытию. Важными советами делится Телеграм-канал "Садовник".

Как ухаживать за виноградом осенью

В сентябре продолжайте сбор урожая. Если на улице сохраняется засушливая погода, то обеспечьте растение влагозарядковым поливом. Для этого до ноября дачникам следует вылить по 100-150 л воды под каждый молодой куст, чуть больше, 200-300 л, потребуют взрослые растения.

Второй осенний месяц предполагает важный этап подкормки. В октябре удобрите виноград самодельной смесью. В 40 л воды разведите 80-100 г суперфосфата и 40 г калийной соли или 100 г сернокислого калия. Также в раствор добавляют 4 г борной кислоты и 8 г сернокислого цинка.

Осенняя обрезка винограда

Когда опали листья, позволяется начинать осеннюю обрезку винограда. Однако помните, что для этого требуется сухая погода. Удалите лозы, которые уже отплодоносили, и верхние незрелые части побегов. Ключевое правило обрезки винограда осенью: на удаленных побегах должно остаться от 7 до 12 почек.

После того, как виноград обрезан, приступайте к мульчированию. Торф, скошенная трава или перепревший компост – отличные варианты.

Осенью виноград требует особого ухода

Защита винограда от болезней

Обрезанные побеги и остатки можно сжечь в отведенном для этого месте или вывезти за пределы участка. Так вы не дадите шансам инфекциям. Кроме того, виноградник и почву нужно обработать 3-процентным раствором медного или железного купороса.

Особенное внимание уделите растениям, которые переболели в этом сезоне. Как только почки на лозе закроются, проводится обработка 5-процентным раствором железного купороса.

Подготовка винограда к зиме

В ноябре виноград укрывают на сезон холодов. Перед этим, советуют опытные садоводы, стоит подкормить культуру птичьим пометом. Для этого разведите органику водой в пропорции 1:4 и поставьте в теплое место на 10 дней. Перед применением смешайте с водой в соотношении 1:10. Одному виноградному кусту хватит 0,5 л готового жидкого удобрения.

Еще одна полезная подкормка для винограда осенью – зола. Просто добавьте в 10 л воды 300 г древесной золы. Удобряйте таким раствором каждый куст.

Укрывать виноград начинают в конце ноября – начале декабря. Спешить не стоит, так как лоза должна в открытом виде пережить первые заморозки, чтобы закалиться и вызреть. Укрывание винограда проводят, когда столбики термометров остаются на уровне не выше 5 градусов мороза.

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