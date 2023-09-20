Что насыпать под деревья, чтобы летом получить богатый урожай: секреты дачников

Как и чем подкормить плодовые деревья осенью

Осенью плодовые деревья закладывают почки на следующий год. Поэтому в сентябре и октябре вишни, груши, сливы и яблони нуждаются в удобрении, которое, к тому же, поможет им укрепиться к длительной зимовке.

Для вишен, черешен и слив осенью не лишним будет внести кальций. Для этого достаточно будет присыпать прикорневую зону молотой яичной скорлупой или доломитовой мукой. Под каждое дерево необходимо до 500 граммов перемолотой скорлупы, или 7-8 стаканов доломитовой муки.

На дачном участке очень часто в качестве подкормки используют свежий навоз. Но будет большой ошибкой подкормить плодовые деревья осенью навозом и другими подкормками с содержанием азота. Это помешает плавному переходу дерева в спячку.

Осенью плодовые деревья лучше подкормить хлористым калием. Необходимый для развития и роста деревьев калий сделает свою работу, а хлор успеет улетучиться до начала вегетации. Для подкормки одного молодого дерева хватит 1 стакана средства, для взрослого — используйте два стакана хлористого калия.

Также осенью нужно позаботиться о защите деревьев от вредителей. Зимой голодные грызуны могут испортить кору плодовых деревьев. Поэтому стволы лучше прикрыть еловыми ветками.

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