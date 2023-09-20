Если выключили свет: список вещей, которые точно нельзя делать дома
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Некоторые ошибки могут стоить человеку жизни
Большинство украинцев сталкиваются с такой проблемой, как отключение света. В условиях войны это может быть даже аварийное отключение и если заряд телефона мал или дома нет фонарика, то есть возможность самостоятельно его сделать. Однако нужно помнить о правилах безопасности, когда в доме неожиданно исчезло энергоснабжение.
О том, можно ли оставлять включенные в розетку электроприборы и какие будут последствия, если дома поставить генератор, можно узнать с видео на YouTube на канале AdMe.
Чего нельзя делать, если у вас отключен свет
- Не прикасайтесь к панели электрощитка. Проверьте щиток на наличие повреждений, но будьте осторожны и не прикасайтесь к нему. Если проблем не в нем, то осмотрите провода, идущие в дом. Если они лежат на земле или повреждены, то, скорее, обратитесь к специалистам;
- Не подключайте устройства к сети. Так вы спасете их от возможного скачка напряжения;
- Не открывайте холодильник. Закрытый холодильник поддерживает температуру около четырех часов, а еда в морозильной камере может храниться до 2 дней;
- Не зажигайте свечи, особенно если у вас дети или домашние питомцы. Лучше используйте фонарик;
- Не забывайте о детекторе угарного газа.
- Не оставляйте автомобиль с пустым баком. Вам может потребоваться срочная эвакуация. Так же автомобиль может быть единственным местом, где можно погреться.
- Не забудьте узнать, как открыть ворота, если въезд в ваш квартал или двор оборудован раздвижными воротами. Обратитесь в администрацию для получения инструкции;
- Не тратьте напрасно заряд телефона;
- Не увлекайтесь водными процедурами. Если свет был выключен из-за грозы, то воздержитесь от душа, потому что тогда есть вероятность, что вас ударит молния.
- Не игнорируйте правила движения. Если вы возвращаетесь домой при выключении света, то это не значит, что можно проезжать перекресток не оглядываясь.
- Не оставайтесь без наличных денег;
- Не дайте трубам замерзнуть. Как правило, в более новых домах есть хорошая изоляция труб, однако стоит посмотреть все трубы, чтобы избежать разрыва. Когда вода замерзает, она расширяется. Если вы заметили, что где-то на трубе есть лед, то их нужно утеплить старыми одеялами и полотенцами и оставить тонкий ручей воды в одном из кранов;
- Не готовьте дома на открытом огне. Костер можно разжигать только на улице.
- Не пытайтесь установить генератор дома. Если вы в доме установите генератор, то есть большая вероятность того, что вы можете отравиться угарным газом. Так же не рекомендуется запускать его в гараже.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как согреться в комнате, если выключили отопление. Есть шесть действенных советов.