Если выключили свет: список вещей, которые точно нельзя делать дома

Некоторые ошибки могут стоить человеку жизни

Большинство украинцев сталкиваются с такой проблемой, как отключение света. В условиях войны это может быть даже аварийное отключение и если заряд телефона мал или дома нет фонарика, то есть возможность самостоятельно его сделать. Однако нужно помнить о правилах безопасности, когда в доме неожиданно исчезло энергоснабжение.

О том, можно ли оставлять включенные в розетку электроприборы и какие будут последствия, если дома поставить генератор, можно узнать с видео на YouTube на канале AdMe.

Чего нельзя делать, если у вас отключен свет

Не прикасайтесь к панели электрощитка. Проверьте щиток на наличие повреждений, но будьте осторожны и не прикасайтесь к нему. Если проблем не в нем, то осмотрите провода, идущие в дом. Если они лежат на земле или повреждены, то, скорее, обратитесь к специалистам;

Проверьте щиток на наличие повреждений, но будьте осторожны и не прикасайтесь к нему. Если проблем не в нем, то осмотрите провода, идущие в дом. Если они лежат на земле или повреждены, то, скорее, обратитесь к специалистам; Не подключайте устройства к сети. Так вы спасете их от возможного скачка напряжения;

Так вы спасете их от возможного скачка напряжения; Не открывайте холодильник. Закрытый холодильник поддерживает температуру около четырех часов, а еда в морозильной камере может храниться до 2 дней;

Закрытый холодильник поддерживает температуру около четырех часов, а еда в морозильной камере может храниться до 2 дней; Не зажигайте свечи, особенно если у вас дети или домашние питомцы. Лучше используйте фонарик;

Лучше используйте фонарик; Не забывайте о детекторе угарного газа.

Не оставляйте автомобиль с пустым баком. Вам может потребоваться срочная эвакуация. Так же автомобиль может быть единственным местом, где можно погреться.

Вам может потребоваться срочная эвакуация. Так же автомобиль может быть единственным местом, где можно погреться. Не забудьте узнать, как открыть ворота, если въезд в ваш квартал или двор оборудован раздвижными воротами. Обратитесь в администрацию для получения инструкции;

если въезд в ваш квартал или двор оборудован раздвижными воротами. Обратитесь в администрацию для получения инструкции; Не тратьте напрасно заряд телефона;

Не увлекайтесь водными процедурами. Если свет был выключен из-за грозы, то воздержитесь от душа, потому что тогда есть вероятность, что вас ударит молния.

Если свет был выключен из-за грозы, то воздержитесь от душа, потому что тогда есть вероятность, что вас ударит молния. Не игнорируйте правила движения. Если вы возвращаетесь домой при выключении света, то это не значит, что можно проезжать перекресток не оглядываясь.

Если вы возвращаетесь домой при выключении света, то это не значит, что можно проезжать перекресток не оглядываясь. Не оставайтесь без наличных денег;

Не дайте трубам замерзнуть. Как правило, в более новых домах есть хорошая изоляция труб, однако стоит посмотреть все трубы, чтобы избежать разрыва. Когда вода замерзает, она расширяется. Если вы заметили, что где-то на трубе есть лед, то их нужно утеплить старыми одеялами и полотенцами и оставить тонкий ручей воды в одном из кранов;

Как правило, в более новых домах есть хорошая изоляция труб, однако стоит посмотреть все трубы, чтобы избежать разрыва. Когда вода замерзает, она расширяется. Если вы заметили, что где-то на трубе есть лед, то их нужно утеплить старыми одеялами и полотенцами и оставить тонкий ручей воды в одном из кранов; Не готовьте дома на открытом огне. Костер можно разжигать только на улице.

Костер можно разжигать только на улице. Не пытайтесь установить генератор дома. Если вы в доме установите генератор, то есть большая вероятность того, что вы можете отравиться угарным газом. Так же не рекомендуется запускать его в гараже.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как согреться в комнате, если выключили отопление. Есть шесть действенных советов.