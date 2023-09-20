Беспроводная зарядка для телефонов становится быстрее – кто может ею воспользоваться

Разработчики начинают реализовывать новый стандарт в моделях смартфонов

Беспроводная зарядка для телефонов технология относительно новая, однако она набирает популярность с каждым годом использования. В отличие от обычной зарядки она очень удобна – телефон можно просто положить на зарядную станцию и он начнет заряжаться. Среди плюсов беспроводной зарядки выделяют совместимость с различными типами приборов, например телефон и планшет можно заряжать одной зарядкой, а также меньший износ разъема.

Но технология все же не стоит на месте и существует уже два стандарта беспроводной зарядки. Qi – первое поколение беспроводных зарядок сильно различалось по мощности. Некоторые варианты могли в скорости заряда уступать обычным проводам. Qi2 разработал Консорциум беспроводной сети (WPC). По сравнению с первыми зарядками, решили вопросы падений телефонов с платформ, добавив магниты. Также заявляется, что новый стандарт позволит заряжать телефон быстрее.

Однако не все смартфоны поддерживают даже простую беспроводную зарядку. Определиться с тем, поддерживает ли телефон такую технологию и какую мощность могут характеристики, там должно быть это указано. Посмотреть их можно на сайте изготовителя. Поскольку технология достаточно нова, то речь идет о современных смартфонах.

Среди марок, представленных в Украине, беспроводная зарядка есть у Samsung (среди прочих Galaxy S20, Note 5), Huawei (серия Mate), Xiaomi (Xiaomi Mi Mix 3, Mi 9 и более новые), BlackBerry, Google и другие. У компании Apple свои разработки. Беспроводную технологию должны поддерживать модели со времен iPhone 8.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частое разряжение телефона ниже 20% может вызвать проблемы с батареей. Снижение заряда до 0 – одна из пяти популярных ошибок при зарядке телефона.