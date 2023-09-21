Тюльпаны весной расцветут только в одном случае: как правильно подготовить почву осенью

Необходимо совершить несколько манипуляций с землей для цветов уже сейчас

Одними из первых признаков весны являются тюльпаны, а точнее их прорастание и расцвет. Однако, чтобы посадить луковицы растения, как и обрезать кустовые розы, лучше делать это осенью.

Подготовка тюльпанов к посадке должна быть выполнена в осеннем сезоне, пишет leto. Рассказываем, какие меры принимать для ухода за грядками, каким образом проводить удобрение, и какова оптимальная глубина посадки луковиц для обеспечения успешного зимования тюльпанов.

Как подготовить грядки для тюльпанов

Важно подобрать правильное место для размещения ваших тюльпанов. Они проявляют лучшее цветение на хорошо освещенных и открытых участках. Избегайте посадки луковиц в низинах, где может скапливаться вода после дождя или таяния снега. Время от времени перемещайте тюльпаны по участку, чтобы избежать инфекций, грибков и болезней. Перед тем как посадить луковицы, необходимо подготовить почву за 2-3 недели и оставить ее в покое. Оптимальное время для посадки тюльпанов наступает, когда температура грунта на глубине 10-15 см составляет от 7 до 10 градусов. Если поспешить с посадкой, корни укоренившихся тюльпанов могут вырасти и подвергнуться заморозкам. Тюльпанам нравится рыхлая почва с хорошей циркуляцией воздуха. Если у вас глинистая почва, при перекопке добавьте песок, перепревшие опилки и торф. Кроме того, тюльпаны предпочитают почву с нейтральной кислотностью. Для улучшения кислотности почвы можно использовать золу или доломитовую муку. При внесении удобрений, избегайте использования свежего навоза, так как он может повредить луковицы. Для тюльпанов наилучший выбор — удобрения с содержанием калия и фосфора, такие как компост, зола, а также сульфат калия в сочетании с суперфосфатом. Простое перекапывание земли недостаточно. Лучше глубоко перекопать грядки на глубину примерно 30 см, чтобы корни растений имели достаточно глубокое расположение. При посадке луковиц следует учесть, что их глубина должна быть втрое больше высоты самих луковиц. Для защиты тюльпанов после посадки от сорняков, вредителей и грызунов, проведите мульчирование. От крупных грызунов можно установить проволочную сетку поверх грядок.

Ранее мы писали, какие растения нельзя сажать осенью. Всего их девять.