Сделать зиму более приятной: топ-3 гаджета для дома в холодное время года

Современные девайсы прочно вошли в нашу жизнь и успешно ее улучшают даже зимой

Сохранить тепло и здоровье зимой может быть непросто, холод может преследовать нас как в офисе, так и дома. Однако на помощь приходят современные технологии. Умные гаджеты могут не только помочь с ощущением прохлады, но и позаботиться о качестве воздуха зимой.

Умное одеяло

После традиционных и уже привычных для Украины простыней с электроподогревом, изобретатели пошли выше уровня. Они сделали умные одеяла с управлением голосом или через wi-fi. В отличие от обычного электроодеяла, на современных версиях можно настроить не только температуру до которой оно подогревается, но и то какая половина будет более горячей. Производители также утверждают, что оно может само расправляться на кровати по утрам.

Умное увлажнение и очищение

Умные увлажнители – это еще один шаг навстречу будущему. Из-за эпидемии коронавируса многие украинцы познакомились с обычными увлажнителями — устройствами, которые выбрасывают в воздух мелкие частицы воды, что очень полезно, когда люди болеют простудой или во время работы отопления. Новыми версиями можно управлять с помощью wi-fi или голоса, а также настраивать со смартфона.

К этой категории можно также отнести разумные воздухоочистители. Они фильтруют воздух в комнате от вредных примесей, контролируя его качество, а также могут подогревать или охлаждать воздух при необходимости. За его работой можно следить через смартфон, а ночью переводить в тихий режим.

Современный воздухоочиститель

Портативные обогреватели

Поддерживать ваше жилое пространство или рабочее место теплым можно с помощью умного нагревателя. Он также реагирует на голосовые команды, может управляться со смартфона даже из другого угла комнаты, но главное его преимущество – небольшие компактные размеры и возможность легких настроек. Такой обогреватель можно установить на столе рядом с собой во время работы или просмотра фильма. При этом иногда площадь, которую он нагревает, достаточно высока.

Портативный обогреватель можно настроить со смартфона

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подобрать одежду и обувь на зимний сезон. Заранее нужно позаботиться и о теплых вещах для дома.