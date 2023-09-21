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Сделать зиму более приятной: топ-3 гаджета для дома в холодное время года

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Воздухоочиститель может греть и охлаждать его
Воздухоочиститель может греть и охлаждать его. Фото thegadgetflow

Современные девайсы прочно вошли в нашу жизнь и успешно ее улучшают даже зимой

Сохранить тепло и здоровье зимой может быть непросто, холод может преследовать нас как в офисе, так и дома. Однако на помощь приходят современные технологии. Умные гаджеты могут не только помочь с ощущением прохлады, но и позаботиться о качестве воздуха зимой.

Умное одеяло

После традиционных и уже привычных для Украины простыней с электроподогревом, изобретатели пошли выше уровня. Они сделали умные одеяла с управлением голосом или через wi-fi. В отличие от обычного электроодеяла, на современных версиях можно настроить не только температуру до которой оно подогревается, но и то какая половина будет более горячей. Производители также утверждают, что оно может само расправляться на кровати по утрам.

Умное увлажнение и очищение

Умные увлажнители – это еще один шаг навстречу будущему. Из-за эпидемии коронавируса многие украинцы познакомились с обычными увлажнителями — устройствами, которые выбрасывают в воздух мелкие частицы воды, что очень полезно, когда люди болеют простудой или во время работы отопления. Новыми версиями можно управлять с помощью wi-fi или голоса, а также настраивать со смартфона.

К этой категории можно также отнести разумные воздухоочистители. Они фильтруют воздух в комнате от вредных примесей, контролируя его качество, а также могут подогревать или охлаждать воздух при необходимости. За его работой можно следить через смартфон, а ночью переводить в тихий режим.

Современный воздухоочиститель
Современный воздухоочиститель

Портативные обогреватели

Поддерживать ваше жилое пространство или рабочее место теплым можно с помощью умного нагревателя. Он также реагирует на голосовые команды, может управляться со смартфона даже из другого угла комнаты, но главное его преимущество – небольшие компактные размеры и возможность легких настроек. Такой обогреватель можно установить на столе рядом с собой во время работы или просмотра фильма. При этом иногда площадь, которую он нагревает, достаточно высока.

Настольный обогреватель
Портативный обогреватель можно настроить со смартфона

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подобрать одежду и обувь на зимний сезон. Заранее нужно позаботиться и о теплых вещах для дома.

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