В случае отключения отопления: чем можно заменить обогреватель для квартиры

Большинство старых домов не оборудованы для обогревателей из-за старой проводки

Украина во время войны страдает от массовых ракетных ударов, которые могут нести большие негативные последствия. Одним из таких может быть отключение отопления в доме. Если ТЭЦ аварийно прекратят свою работу, то есть несколько альтернатив обогревателям, которые помогут украинцам не превратиться в сосульку.

Есть 5 действенных советов, которые точно смогут снизить теплопотерю. New Voice подготовило список действий, которые необходимо совершить заранее, а именно: купить теплоотражающие экраны и пленки, утеплить окна и двери, фасад и подъезд, крышу и подвал, а также приобрести дополнительный котел.

1. Теплоотражающие экраны и пленки

Такие экраны и пленки нужно устанавливать за батареями и закреплять за конвекторами для того, чтобы тепловая энергия была направлена в помещение.

2. Утепление окон и дверей

Для этого можно воспользоваться специальной лентой, продаваемой в профильных магазинах. Утеплить необходимо также окна и двери по периметру каждого полотна: с одной стороны лента клейкая, а с другой – ворсистая. Таким образом можно утеплить дверь в квартиру и межкомнатную дверь. Окна утепляют поролоном и монтажной пеной.

3. Утепление фасада

Это недешевая услуга, но этот вид утепления будет держаться много лет. Можно обратиться в компанию, которая этим занимается.

4. Утепление подъездов, крыш и подвалов

В более современных многоквартирных домах должна быть установлена две двери: тамбур и внутренняя дверь, которая должна открываться только тогда, когда вы закрываете внешнюю, чтобы наружу не просачивалось тепло.

Проверьте крышу и чердак, чтобы они не были открыты и не извлекали теплый воздух из подъезда.

5. Дополнительный котел

Такой дополнительный котел можно установить в подвале или на улице. Если он твердотопливный, то заранее следует продумать, где брать топливо, где его хранить и кто будет ухаживать за котлом в течение отопительного сезона. Следует знать, что твердое топливо следует хранить в специальных помещениях, где поддерживается влажность воздуха не выше 70%.

Если котел не твердотопливный, необходимо определить, какой источник питания может быть альтернативным или резервным.

Если котел мазутный или на энергетических углях (угольные котлы), то заранее нужно найти поставщика угля или мазута.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего нельзя делать в случае отключения света в доме.