Эти цветы расправятся с любым сорняком: какие растения стоит высадить на участке

Бороться с нежелательной растительностью можно без химикатов

Одной из главных проблем на дачном участке могут стать вездесущие сорняки. Однако избавиться от ненужной растительности помогут определенные цветы, что станет натуральной альтернативой химическим средствам.

Два растения вытеснят из вашего сада все сорняки, "забрав" у последних питательные вещества и воду. Об этом рассказывает Express.

Так, надежными помощниками станут многолетние культуры. Один из вариантов, чтобы побороть сорняки, тысячелистник. Если растение посажено группами, то успешно вытеснит нежелательную зелень на ваших "квадратах". Кроме того, тысячелистник украсит ваш сад яркими красками, существуют оранжевые, желтые и красные цветы, в зависимости от сорта.

Второй вариант для решения проблемы с сорняками — хризогонум виргинский, известный как золотое колено или золотая звезда. Эти цветы не только сократят работу садовника, но и как почвопокровные растения привнесут буйство цветов в ваш сад. Густая посадка низкорослых сортов поможет не дать шанса сорнякам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы подойдут для высадки в осенние месяцы. Вплоть до заморозков можно пополнять палитру цветов в вашем саду