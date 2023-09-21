Могут дождаться заморозков: когда можно собрать урожай разных сортов капусты

Уборка капусты среднепоздних сортов происходит в начале октября

Осень — это время, когда многие собирают урожай. Качество и объем урожая зависят от того, насколько тщательно вы работали летом. Например, капусту следует удобрять несколько раз в течение сезона.

Как определить, что капуста уже готова к сбору? Это в значительной степени зависит от сорта этого овоща, пишет jenskiymir. Кроме того, существуют моменты, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить хорошее сохранение капусты на протяжении всей зимы.

Когда и какую капусту собирают осенью

Раннеспелые сорта капусты могут быть собраны в несколько этапов, обычно это делается по мере необходимости. Время начала сезона для капусты приходится на май-июнь. Эти сорта обычно имеют мягкие кочаны и нежные листья, и они используются для приготовления салатов и быстрого потребления. Однако они не подходят для долгосрочного хранения.

капусты могут быть собраны в несколько этапов, обычно это делается по мере необходимости. Время начала сезона для капусты приходится на май-июнь. Эти сорта обычно имеют мягкие кочаны и нежные листья, и они используются для приготовления салатов и быстрого потребления. Однако они не подходят для долгосрочного хранения. Среднеспелые сорта капусты обычно созревают в августе или сентябре, в зависимости от региона и погодных условий. Урожай обычно собирают в один или два этапа, по мере созревания. Зрелость кочанов можно определить по их внешнему виду: они перестают расти, а нижние листья начинают приобретать слегка желтоватый оттенок.

капусты обычно созревают в августе или сентябре, в зависимости от региона и погодных условий. Урожай обычно собирают в один или два этапа, по мере созревания. Зрелость кочанов можно определить по их внешнему виду: они перестают расти, а нижние листья начинают приобретать слегка желтоватый оттенок. Позднеспелые сорта капусты могут переждать первые небольшие заморозки, до -2°C. Сбор урожая обычно приходится на конец октября — начало ноября. После полного созревания кочаны становятся очень твердыми и сочными.

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