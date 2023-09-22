Гороскоп Таро на неделю: Весам будет все по плечу, а Рыб ждет счастливый поворот
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Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время
Конец сентября в 2023 году некоторым принесет плохое настроение, конфликты и расстройства, однако у многих других наоборот может случиться счастливый поворот жизни к лучшему.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года включительно.
Овен — перевернутая Королева кубков
Следующая неделя у Вас может сопровождаться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.
Телец — пустая карта
В колоде всего две такие карты, и они выпадают, когда по каким-то причинам ответ на интересующий вопрос пока нельзя дать. Может, будущее еще не определено, или же Вы сами пока не готовы о нем знать.
Близнецы — перевернутый Рыцарь кубков
Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности. Могут возникнуть трудности, сорваться планы, может быть сложно налаживать контакты.
Рак — Смерть
Не пугайтесь названия карты, она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане.
Лев — перевернутый Рыцарь мечей
На следующей неделе Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.
Дева — Звезда
В ближайшее время Вам будет легче, чем обычно, реализовать свои мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.
Весы — Сила
Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.
Скорпион — Император
Поздравляем, эта карта выпадает нечасто. Она говорит, что следующая неделя может принести Вам массу возможностей для реализации во всех сферах жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.
Стрелец — перевернутый Туз мечей
Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.
Козерог — Паж жезлов
Ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.
Водолей — перевернутый Иерофант
Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то интересное в интимном плане или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.
Рыбы — Колесо Фортуны
Название карты говорит само за себя, и следующая неделя может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.