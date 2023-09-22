Гороскоп Таро на неделю: Весам будет все по плечу, а Рыб ждет счастливый поворот

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Конец сентября в 2023 году некоторым принесет плохое настроение, конфликты и расстройства, однако у многих других наоборот может случиться счастливый поворот жизни к лучшему.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Королева кубков

Следующая неделя у Вас может сопровождаться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Телец — пустая карта

В колоде всего две такие карты, и они выпадают, когда по каким-то причинам ответ на интересующий вопрос пока нельзя дать. Может, будущее еще не определено, или же Вы сами пока не готовы о нем знать.

Близнецы — перевернутый Рыцарь кубков

Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности. Могут возникнуть трудности, сорваться планы, может быть сложно налаживать контакты.

Рак — Смерть

Не пугайтесь названия карты, она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане.

Лев — перевернутый Рыцарь мечей

На следующей неделе Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Дева — Звезда

В ближайшее время Вам будет легче, чем обычно, реализовать свои мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Весы — Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Скорпион — Император

Поздравляем, эта карта выпадает нечасто. Она говорит, что следующая неделя может принести Вам массу возможностей для реализации во всех сферах жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Стрелец — перевернутый Туз мечей

Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Козерог — Паж жезлов

Ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Водолей — перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то интересное в интимном плане или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Рыбы — Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя, и следующая неделя может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.