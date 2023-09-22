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Розы будут цвести до конца октября: чем их полить прямо сейчас

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Розы
Розы. Фото Pexels

Цветы будут радовать глаз дольше, если правильно за ними ухаживать

Осенью розы закономерно начинают увядать и терять свою привлекательность. Но у опытных цветоводов есть хитрость, которая помогает продлить цветение этих цветов вплоть до конца октября.

Осенью розы нуждаются в обрезке и подкормке. Благодаря специальному составу цветы снова воспрянут и будут еще долго украшать сад своим видом.

Для приготовления питательного средства понадобится нагреть воду. В теплую жидкость добавить 2 столовые ложки суперфосфата и оставить раствор на сутки, чтобы компоненты хорошо растворились.

Спустя 24 часа добавьте к смеси столовую ложку уксуса и 2 ложки сульфата калия.

Полученным раствором полейте розы. На один куст требуется приблизительно 3 литра подкормки, которая значительно продлит период цветения роз.

Среди народных методов в сентябре применяется дрожжевая подкормка. 10 г сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара разводят в 10 литрах теплой воды. Через два часа к данному настою добавляют еще 50 литров воды и поливают розы.

Также не забывайте обрезать розы, потому что это стимулирует рост новых бутонов.

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