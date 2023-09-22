Кусты и деревья легче перенесут зиму: каким средством посыпать почву в саду

В осенние месяцы не забудьте внести последние удобрения, чтобы в будущем радоваться роскошному урожаю

Опытные садовники советуют осенью обрабатывать почву одним натуральным ингредиентом. Простое удобрение поможет подготовить к зиме плодовые деревья и кустарники.

Чтобы растения в саду были более морозоустойчивыми, посыпьте землю компостом. Советом делится Ukr.media.

Перед тем, как на улице установится холодная погода, позаботьтесь о культурах на участке. С помощью компоста, который часто используют для удобрений дачники, вы сможете улучшить морозостойкость растений и уберечь их от сильного ветра. Успейте провести обработку до морозов и окончания ноября.

Как удобрять деревья и кустарники в саду осенью? Просто внесите тонкий слой компоста у их основания. Обычно компост применяют после использования минеральных удобрений. Тогда растения наверняка получат питательные вещества и без стресса перенесут заморозки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя добавлять в компостную яму. Не забывайте, что компост должен состоять из натуральных ингредиентов, но не все они годятся для создания удобрения, а наоборот могут навредить..