Чем посыпать почву под деревьями, чтобы они не обмерзли: лучшее решения для зимостойкости

Растения должны быть защищены, чтобы перенести сильные морозы

В сезон осени дачнику стоит приступить к подготовке растений к предстоящей зиме. Необходимо обеспечить растениям защиту, чтобы они могли пережить сильные морозы и другие неблагоприятные погодные условия.

Сначала следует уделить внимание приствольным кругам плодовых деревьев и кустарников. Их нужно покрыть одним полезным органическим удобрением. Об этом пишет ukr.media.

Чем посыпать почву под деревьями и кустарниками

Перед приходом сильных морозов стоит усыпать почву под деревьями и кустарниками тонким слоем компоста. Это способствует приобретению растениями морозостойкости и устойчивости к сильным ветрам.

Рекомендуется применять компост после того, как были добавлены минеральные удобрения. Таким образом, растения получат все необходимые питательные вещества и не подвергнутся обморожению в конце осени, зимой и в начале весны. Эту процедуру лучше провести до наступления холодов и до окончания ноября.

Ранее мы писали, что нельзя добавлять в компост. Названы запрещенные продукты для компостной ямы.