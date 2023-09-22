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Выживут и без полива: какие растения кроме кактуса наверняка дождутся вас из долгой поездки (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Некоторые комнатные растения можно долго не поливать Новость обновлена 22 сентября 2023, 15:27
Некоторые комнатные растения можно долго не поливать. Фото Freepik

Эти восемь прекрасных растений переживут без присмотра несколько недель

Комнатные растения давно завоевали свое место в интерьере, создавая уютные оазисы живой природы и украшая наши дома и квартиры. Некоторые цветы требуют тщательного ухода, их нужно подкармливать, чтобы они цвели, другие же напротив, совершенно непривередливы.

В любом случае, иногда забота о растениях становится настоящим вызовом — когда вы часто и надолго уезжаете или просто хотите наслаждаться красотой в доме, не отдавая этому слишком много времени и усилий. Предлагаем вам подборку растений, хорошо продержатся без полива до нескольких недель.

Какие цветы не надо часто поливать — кроме кактусов

Это растения, у которых есть специальные ткани для запаса воды, они называются суккуленты. Местность, откуда они родом, каменистая и засушливая, поэтому у них развилась способность накапливать влагу в своих стеблях и листьях.

хавортия
Фото: eva.ua

Единственное, что нужно запомнить — при поливе действуйте так, чтобы вода не попадала на листья или стебли, иначе на некоторых останутся пятна или они загниют от избытка влаги. Суккуленты нуждаются в поливе один раз в несколько недель.

  • Красула марниериана
Красула марниериана
Подходит для выращивания в горшке и открытом грунте. Фото: eva.ua
  • Крестовник роули
Крестовник роули
Фото: eva.ua
Крестовник роули
Фото: eva.ua
  • Очиток Моргана
Очиток Моргана
Фото: eva.ua
  • Денежное дерево (красула, толстянка)
денежное дерево (красула, толстянка)
Фото: eva.ua
  • Эхеверия (каменная роза)
эхеверия
Фото: eva.ua
эхеверия
Фото: eva.ua
  • Литопсы (живые камни)
Литопсы
Фото: eva.ua
  • Хавортия (Haworthia)
Хавортия
Фото: eva.ua
Хавортия
Фото: eva.ua
  • Аргиродерма (аrgyroderma)
Аргиродерма
Фото: eva.ua

Сколько комнатные растения могут без воды в принципе, зависит от их вида. Если вышеперечисленные могут спокойно обходиться без полива до 2 недель и дольше, то некоторые цветы нуждаются в каждодневном орошении. Перед приобретением лучше уточните этот момент у флориста.

Если растение влаголюбивое, вы можете обратиться к близким с просьбой за ним присмотреть. А как вариант, можете организовать капельный полив способом, аналогичным описанному по ссылке.

Теги:
#Цветы #Интерьер #Комнатные растения