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Зацветут весной пуще прежнего: какие растения нужно обрезать в сентябре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Не забудьте обрезать эти пять растений
Не забудьте обрезать эти пять растений. Фото ukr.media

Такая обрезка будет очень полезной

Обрезка — важный и ответственный вид садовых работ. Она формирует внешний вид растений, стимулирует их рост и цветение.

В сентябре многие растения готовятся к зимнему периоду покоя. Именно поэтому в начале осени важно обрезать некоторые растения, чтобы весной они зацвели еще лучше. Эксперт по садоводству Эш Рид рассказал об этом подробнее изданию Express.co.uk.

Какие растения нужно обрезать в сентябре

Начало осени — подходящее время для обрезки кустовых роз, формирования растения и удаления старой, больной, сухостойной древесины. А вот с обрезкой более нежных сортов или пока еще цветущих роз лучше повременить до весны.

Многие летнецветущие кустарники, сезон цветения которых завершился к сентябрю, нуждаются в легкой обрезке. Таким образом можно стимулировать рост и способствовать более сильному их цветению в следующем году.

Цветы многолетних растений увядают, поэтому некоторые можно обрезать — так ваш сад будет выглядеть опрятнее. К тому же это может спровоцировать повторное, хотя и не очень пышное, цветение.

Сентябрь — прекрасное время для обрезки любых неплодоносящих лиственных деревьев. Все дело в том, что движение соков у этих растений замедляются и они готовятся к зиме. Соответственно, обрезка приведет к меньшему стрессу растений и меньшей вероятности передачи заболеваний.

Как только малина перестанет плодоносить, ее стебли стоит обрезать до уровня земли — это поможет растению сконцентрировать свою энергию на росте в следующем году. Также рекомендуется в сентябре обрезать виноград — в таком случае энергия направится на плоды, а не на ненужный рост листьев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно обрезать розы в сентябре. Попробуйте эту хитрость — и вы не пожалеете!

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