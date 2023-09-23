Настоящие счастливчики: жизнь четырех знаков Зодиака изменится к лучшему уже на следующей неделе

Им стоит ждать счастливых моментов и шансов

Последние дни сентября в 2023 году принесут массу возможностей и счастливых шансов для сразу четырех знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Дева, Весы, Скорпион и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.

Девам выпала Звезда

Эта карта говорит, что на следующей неделе Вас ждет реализация мечт и талантов. В ближайшее время как никогда легко будет заниматься самореализацией.

Весам выпала Сила

Для Весов все дела и свершения на следующей неделе окажутся по плечу, а все сложности и преграды будут преодолимы. Не бойтесь двигаться на пути к своей цели.

Скорпионам выпал Император

Эта карта выпадает редко и обещает много хорошего Скорпионам на следующую неделю. У них могут появиться отличные возможности для реализации и удача будет на их стороне, — так что не бойтесь добиваться желаемого и отстаивать свою точку зрения.

Рыбам выпало Колесо Фортуны

Для Рыб эта карта обещает счастливый поворот жизни к лучшему на следующей неделе. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.