Настоящие счастливчики: жизнь четырех знаков Зодиака изменится к лучшему уже на следующей неделе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Им стоит ждать счастливых моментов и шансов
Последние дни сентября в 2023 году принесут массу возможностей и счастливых шансов для сразу четырех знаков Зодиака.
Речь идет про такие знаки как Дева, Весы, Скорпион и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.
Девам выпала Звезда
Эта карта говорит, что на следующей неделе Вас ждет реализация мечт и талантов. В ближайшее время как никогда легко будет заниматься самореализацией.
Весам выпала Сила
Для Весов все дела и свершения на следующей неделе окажутся по плечу, а все сложности и преграды будут преодолимы. Не бойтесь двигаться на пути к своей цели.
Скорпионам выпал Император
Эта карта выпадает редко и обещает много хорошего Скорпионам на следующую неделю. У них могут появиться отличные возможности для реализации и удача будет на их стороне, — так что не бойтесь добиваться желаемого и отстаивать свою точку зрения.
Рыбам выпало Колесо Фортуны
Для Рыб эта карта обещает счастливый поворот жизни к лучшему на следующей неделе. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.