Что сделать в саду и огороде до зимы: пять обязательных манипуляций

Это обеспечит хороший урожай в новом сезоне

Собирать урожай — это только одна из обязанностей каждого огородника и садовода на своем участке. Для того чтобы и в следующем сезоне радоваться богатому урожаю, необходимо принять меры еще осенью, до начала холодов. Например, заботиться о восстановлении почвы, чтобы к весне она могла хорошо отдохнуть и насытиться необходимыми элементами.

Существует пять ключевых дел, которые обязательно следует выполнить, чтобы достичь более обильного урожая в новом сезоне. Об этом пишет sadogorod.

Сбор урожая

Внимательно осмотрите свою территорию и убедитесь, что вы собрали все необходимое. Простой пример: если морковь высажена на краю участка, о ней можно легко забыть. Немало овощей нужно собирать в сентябре.

Уборка

Избавьтесь от мусора и лишних предметов, которые могут находиться на земле. Удалите упавшие листья и падалицу фруктовых деревьев, и не забудьте оборвать все плоды с деревьев. Также необходимо освободить почву от сорных растений.

Подготовка кустарников и деревьев

Выполните обрезку и побелите стволы деревьев. Это необходимо для защиты деревьев от различных вредителей, болезней и солнечных ожогов в холодное время года.

Обработка от вредителей и болезней

Поскольку на деревьях уже отсутствуют плоды, в качестве меры профилактики можно применить растворы медного купороса или мочевины, а также воспользоваться фунгицидами или биопрепаратами.

Обработка садового инструмента

Все инструменты и оборудование, которыми вы работали на огороде и в саду, следует основательно очистить, высушить и смазать маслом, а также провести дезинфекцию.

Ранее мы писали, как с пользой использовать старое дырявое ведро на огороде. Очень пригодится огородникам, которые хотят получить большой урожай овощей.