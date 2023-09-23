Готовимся к зиме: три вещи, которые надо сделать с батареей до наступления холодов

Простые шаги позволят получить от батареи больше тепла

Холодная пора приближается, а потому многие украинцы уже начали вести подготовку к зиме, которая может оказаться не легче, чем предыдущая. При том одним из основных опасений является то, что в жилье будет слишком холодно.

Если ваши батареи едва прогревают помещение, то возможно стоит обратить внимание на несколько нюансов, которые позволят сделать в комнате значительно теплее.

Если вы отказались от тяжелых чугунных батарей в пользу современных стальных, алюминиевых или биметалических образцов, то до наступления холодов вам определенно стоит обратить внимание на то, что творится внутри. Если там накопилось много пыли, то это существенно скажется на теплоотдаче.

Иногда проводить там влажную уборку не совсем удобно, а потому вы можете использовать фен, чтобы выдуть пыль наружу. Чистый радиатор может давать до 25% больше тепла.

Кроме того, слабый прогрева комнаты может происходить из-за холодной стены, которая забирает часть тепла. Чтобы этого избежать стоит сходить в строительный магазин и купить там теплоотражающий экран, который ставится между стеной и батареей. Таким образом вы не будете тратить тепло на обогрев стены, а направите его в комнату.

Еще одним вариантом будет покупка обычного вентилятора. Так как воздух из-за своих свойств плохо прогревается, то вы можете обнаружить, что все тепло скапливается возле батареи, но не доходит до отдаленных уголков. Вентилятор же поможет разогнать теплый воздух по всей комнате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подобрать одежду и обувь на зимний сезон. Заранее нужно позаботиться и о теплых вещах для дома.