Финансовый гороскоп Таро на неделю: Рыб ждет изобилие, а Стрельцов, - долгожданный шанс

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Последняя неделя сентября в 2023 году многим может принести проблемы с финансами и на работе, однако у некоторых наоборот выйдет вернуть долги, найти работу, получить повышение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Башня

Вы в ближайшую неделю можете ощущать потерю мотивации и вдохновения, нежелание что-либо делать, может даже дойти до бессонницы и депрессивного настроения, на фоне чего поступления новых финансов ожидать не стоит. Однако, если Вы искали новую работу, — возможно именно сейчас можете ее найти.

Телец — перевернутое Колесо Фортуны

В этом положении карта предупреждает, что фортуна отвернется от Вас, — благоприятные возможности могут уйти к кому-то другому, вложения не оправдают себя, кто-то другой произведет впечатление на Вашего начальника.

Близнецы — Рыцарь жезлов

В скором времени Вам выпадет возможность резко изменить Вашу жизнь к лучшему в вопросах финансов и материального преуспевания. Может быть, на следующей неделе Вам попадется хорошая вакансия.

Рак — перевернутый Паж пентаклей

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете склонны больше халтурить, витать в облаках и тратить деньги, чем их зарабатывать.

Лев — перевернутая Тройка пентаклей

В течение следующей недели не стоит ждать особых подвижек в финансовых вопросах, — скорее всего, Вы сами будете склонны работать лениво и халтурно, что скажется на результатах. Кроме того, Вас могут ждать мелкие неприятности, связанные с деньгами.

Дева — Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.

Весы — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта говорит, что Вы не сможете правильно организовать свою работу и отстоять точку зрения, что может принести проблемы и неудачи. Сделайте выводы из этой ситуации.

Скорпион — Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — удача будет не на Вашей стороне.

Стрелец — Туз пентаклей

На следующей неделе у Вас может появиться долгожданный шанс улучшить свои финансовые дела, — возможно, какие-то инвестиции дадут прибыль, вернутся долги, придет наследство, помощь или другие финансовые поступления. Также карта может говорить о приобретении недвижимости за городом.

Козерог — перевернутый Маг

В скором времени у Вас может появиться соперник или возникнет какая-либо другая тупиковая ситуация, из-за чего у Вас пропадут амбиции и желание развиваться. Карьерных свершений пока ждать не стоит.

Водолей — Семерка пентаклей

Второе название карты, — Владыка необретенного успеха. Возможно, Вы получите награду за свои труды, но она не принесет Вам ожидаемого счастья. Может быть, Вы ожидали большего, а может и чего-то совсем другого.

Рыбы — Мир

На следующей неделе Вас ждет успешное решение финансовых вопросов, процветание и изобилие. Возможно также получение наследства, смена места жительства или дальняя дорога.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.