Следующая неделя принесет много нового и неожиданного в жизнь двух знаков Зодиака

Ждите неожиданных поворотов

Последние дни сентября 2023 года могут ознаменоваться приятными неожиданностями и открытиями сразу для двух знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Козерог и Водолей. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года.

Козерогам выпал Паж жезлов

Этот Паж обещает приятные неожиданности для Козерогов на следующую неделю. Это может быть что угодно, — выгодное предложение, авантюра или даже приятное многообещающее знакомство.

Козерогам выпал перевернутый Иерофант

В этом положении карта говорит о том, что настало время для свежих и эксцентричных поворотов в Вашей жизни. Возможно, пришло время сменить образ, попробовать что-то новое, прибегнуть к экспериментальному решению проблемы, — в любом случае, отойдите от старых устоев и привычных сценариев, это пойдет Вам на пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что октябрь принесет в жизни каждого знака Зодиака, согласно прогнозу карт Таро.