Следующая неделя принесет много нового и неожиданного в жизнь двух знаков Зодиака
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Ждите неожиданных поворотов
Последние дни сентября 2023 года могут ознаменоваться приятными неожиданностями и открытиями сразу для двух знаков Зодиака.
Речь идет про такие знаки как Козерог и Водолей. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года.
Козерогам выпал Паж жезлов
Этот Паж обещает приятные неожиданности для Козерогов на следующую неделю. Это может быть что угодно, — выгодное предложение, авантюра или даже приятное многообещающее знакомство.
Козерогам выпал перевернутый Иерофант
В этом положении карта говорит о том, что настало время для свежих и эксцентричных поворотов в Вашей жизни. Возможно, пришло время сменить образ, попробовать что-то новое, прибегнуть к экспериментальному решению проблемы, — в любом случае, отойдите от старых устоев и привычных сценариев, это пойдет Вам на пользу.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что октябрь принесет в жизни каждого знака Зодиака, согласно прогнозу карт Таро.