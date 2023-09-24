Фекла Запрядальница: не делайте это 24 сентября, если не хотите разориться

Во время праздника Феклы традиционно устраивали свадьбы

После дня осеннего равноденствия в 2023 году, 24 сентября православные христиане воспевают в молитвах святую Феклу Иконийскую. До смены церковного календаря это событие отмечалось 7 октября.

По народному календарю Феклу называют Запрядальницей. В старину в этот день хозяйки начинали прясть пряжу, и это сулило удачу в бытовых заботах. Мужчины продолжали заниматься молотьбой, начатой еще с раннего утра.

В дополнение, во время праздника Феклы традиционно заключали браки и отмечали свадьбы. Существовало в народе 24 сентября даже выражение: "То, что Фекла свяжет, наверняка будет надежно связано".

На Феклу Запрядальницу не было принято погружаться в грусть. Наши предки верили, что это могло приносить дополнительные невзгоды и стать препятствием для предстоящих начинаний и успехов.

Что нельзя делать 24 сентября

Принимать в доме гостей — они могут стать причиной раздоров в семье.

Ходить в гости — к разорению.

Повышать голос на старших — к болезням.

Ранее мы писали, когда в 2023 году украинцы будут переводить часы. Перевести часы на зимнее время прийдется на всех гаджетах.