Фекла Запрядальница: не делайте это 24 сентября, если не хотите разориться
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Во время праздника Феклы традиционно устраивали свадьбы
После дня осеннего равноденствия в 2023 году, 24 сентября православные христиане воспевают в молитвах святую Феклу Иконийскую. До смены церковного календаря это событие отмечалось 7 октября.
По народному календарю Феклу называют Запрядальницей. В старину в этот день хозяйки начинали прясть пряжу, и это сулило удачу в бытовых заботах. Мужчины продолжали заниматься молотьбой, начатой еще с раннего утра.
В дополнение, во время праздника Феклы традиционно заключали браки и отмечали свадьбы. Существовало в народе 24 сентября даже выражение: "То, что Фекла свяжет, наверняка будет надежно связано".
На Феклу Запрядальницу не было принято погружаться в грусть. Наши предки верили, что это могло приносить дополнительные невзгоды и стать препятствием для предстоящих начинаний и успехов.
Что нельзя делать 24 сентября
- Принимать в доме гостей — они могут стать причиной раздоров в семье.
- Ходить в гости — к разорению.
- Повышать голос на старших — к болезням.
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