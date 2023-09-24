Как забыть о пыли навсегда: рецепт моющего средства с обычным уксусом

Такая хитрость облегчит вам уборку

Пыль в доме – это одна из самых неприятных задач при уборке, которую наверняка ненавидит каждый хозяин и хозяйка. Кажется, что ты уже тщательно убрался, а через некоторое время пыль снова возвращается, словно ты вообще ничего не делал.

Пыль также является врагом для аллергиков, пишет ukr.media. В этом материале мы поделимся одним полезным советом, как усилить эффективность борьбы с пылью во время уборки. Это значительно упростит процесс уборки и позволит избавиться от пыли даже на тех поверхностях, которые обычно бывает трудно очистить.

Как избавиться от пыли надолго: рецепт самодельного моющего средства

Нам потребуется:

1 литр воды

1 чайная ложка соли

5 чайных ложек уксуса

1 столовая ложка кондиционера для белья

Как приготовить

В 1 литре теплой воды растворите 1 столовую ложку кондиционера, желательно выбрать не концентрированный, а жидкий по текстуре, добавьте 1 чайную ложку соли и 5 чайных ложек 6% уксуса, затем хорошо перемешайте все компоненты. Для более удобного использования, можно перелить раствор в бутылку с распылителем.

Полученный раствор нанесите на поверхности. Поскольку это средство будет функционировать как антистатик, оно будет отталкивать пыль от мебели.

Ранее мы писали, как от пыли почистить ноутбук. Кстати, по этой причине устройство может громко шуметь.