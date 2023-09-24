Что нужно сделать с капустой, свеклой, морковью и картофелем после сбора урожая: пролежат всю зиму и дольше

Чтобы корнеплоды не гнили, важно не только отобрать здоровые плоды

Сбор урожая овощей в самом разгаре. Однако важно не просто убирать корнеплоды с огорода и запрятать в подвал, а учесть ряд важных нюансов.

Чтобы овощи дольше сохранялись целыми и здоровыми, прислушайтесь к советам опытных дачников. Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".

Так, для длительного хранения подойдут только крепкие кочаны капусты, на которых не должно быть признаков болезни и гнили. Расположите овощи на стеллажах, уложив головку к головке, корнями вверх или подвесив за корни к потолку в погребе.

Что касается картофеля, то отберите только здоровые клубни. Проветрите и просушите плоды в течение 2-3 дней, а уже потом убирайте в погреб или подвал. Важно, чтобы помещение не промерзало зимой. Оптимальная температура — около +2…+3°С, а влажность воздуха – 80-90%.

Перед тем, как хранить морковь, обрежьте ботву, счистите грязь с корнеплодов и просушите их. Для этой культуры лучше всего подготовить деревянные ящики. Уложите туда морковь, а сверху присыпьте опилками, листьями рябины (это отличный способ предотвратить грибок) или песком. Желательный температурный режим составляет +1…+2°С.

Помните о правилах хранения свеклы. Предварительно очистите корнеплод от остатков грунта, однако делайте это аккуратно. Огородники не советуют очищать свеклу ножом или ударами друг о друга. Хранить овощ рекомендуется так, как и морковь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки допускают дачники при хранении картофеля. Не делайте этого, если хотите, чтобы плоды долежали до зимы.