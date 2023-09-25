Четырех знаков Зодиака накроет кризис и депрессия на этой неделе

У них также могут сорваться планы и случиться конфликты

Последние дни сентября в 2023 году ознаменуются депрессивным настроением, срывом планов и плохими новостями сразу для четырех знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Овен, Близнецы, Лев и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.

Овнам выпала перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предрекает депрессивное состояние и плохое настроение, а также склонность "убегать" от реальности в мир телевидения, книг или алкоголя. Попробуйте "заземлиться", занять себя чем-то, чтобы отвлечься.

Близнецам выпал перевернутый Рыцарь кубков

Близнецы тоже будут склонны убегать от реальности, при этом состояние их может быть нестабильно, из-за чего будет сложно общаться с людьми и могут сорваться планы.

Львам выпал перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть на этой неделе очень импульсивны и агрессивны, что принесет Вам неудачи и конфликты.

Стрельцам выпал перевернутый Туз мечей

Вас в ближайшие дни могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.