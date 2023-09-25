Праздник 25 сентября: что нельзя делать, если не хотите проблем в будущем

В этот день готовили блюда с куриным мясом

В понедельник, 25 сентября, православная церковь за новоюлианским календарем отмечает память преподобной Ефросинией Александрийской, жившей в V веке. В народе этот день получил название "Курятник".

25 сентября хозяйки готовили блюда, используя куриное мясо, а также разделывали кур для продажи и квасили капусту. На листьях капусты наши предки выпекали хлебные лепешки и, прежде чем отправить их в печь, обязательно просили благополучия на предстоящую зиму. Первую лепешку следовало закопать еще теплой на грядке, где росла капуста. Считалось, что это приведет к богатому урожаю.

Также, в этот день в народе прогнозировали погоду на зиму. Если наступающей ночью выпадал первый снег, то считали, что зима начнется с Михайлова дня. В случае ясной погоды — три последующие недели сохранят такой же характер.

Что нельзя делать 25 сентября

Желать другим людям зла, завидовать — случится беда.

Уклоняться от работы и труда — могут появиться серьезные проблемы.

Быть неопрятным в одежде — к проблемам в будущем.

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