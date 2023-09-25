Для тех, кто не успел весной: как правильно высаживать клубнику осенью

Высадив клубнику осенью, весной уже можно будет собирать урожай

В основном, многие дачники высаживают и пересаживают клубнику весной, и мало кто из них знает, что делать это можно еще и осенью. А если быть точнее то до ее середины. Но лучших результатов вы добьетесь, если посадите растения до конца сентября.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, если высадить клубнику в сентябре, то до наступления холодов ягодный куст успеет прижиться и окрепнуть. И вы получите первый урожай уже в следующем сезоне.

Как правильно высаживать клубнику

Для начала подготовьте участок: освободите его от сорняков и максимально глубоко перекопайте землю. Не забудьте о внесении удобрений: лучше всего подойдут органические и минеральные подкормки. И обязательно хорошо полейте землю за один-два дня до высадки.

Кусты клубники желательно высаживать на одинаковом расстоянии — примерно через 15-30 см друг от друга. Лунки для растения должны быть достаточно просторными, чтобы в них свободно поместились корни.

Положите куст в лунку, расправьте корни, присыпьте землей и немного уплотните. Затем полейте и замульчируйте торфом. Важно отметить, что центральная почка обязательно должна находиться над поверхностью почвы, иначе растение пропадет. Если корни слишком длинные – укоротите их до 10-15 см, а если в розетке много листьев, удалите лишние и оставьте 3-4 штуки.

Только посаженую клубнику необходимо регулярно, но умеренно поливать, желательно капельным методом или под корень. А перед зимой кусты желательно укрыть агроволокном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовить клубнику к зимовке. Обрезать листья растения нельзя, если они здоровые.