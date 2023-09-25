Не унывайте и подготовьтесь: топ-5 способов развлечься дома во время блекаутов зимой

Заботиться об эмоциональном состоянии также важно

Враг снова пытается попасть в объекты инфраструктуры. Это может привести к массовым отключениям электроэнергии, что для детей может быть дополнительным стрессом.

Однако есть способы развлечься всей семьей и без света или интернета. Кроме прослушивания новостей или приготовления пищи, можно найти немало интересных занятий.

Светящиеся палочки

Неоновые палочки не только могут развлечь детей, но и стать неярким, но полезным источником света во время блекаута. Некоторые из них можно надеть на руку как браслет. Продолжительность свечения у них разная — от нескольких часов до нескольких дней. Если есть радио на батарейках, можно устроить настоящую семейную дискотеку.

Поход на дому

Если одновременно с электроэнергией отключилось отопление, можно сыграть в поход или строительство крепости. Это можно делать как на полу, так и на большой кровати, построив из одеял и подушек стены и потолок. А при холоде спать можно лечь в спальных мешках.

Поиграть в настольные игры

Головоломки, шарады, шашки и даже Uno – во все это можно играть при невысоком уровне освещенности. На такую игру можно пригласить соседей.

Устроить кукольный спектакль

Один фонарик может превратиться из простого источника света в настоящее чудо. Развлечь детей и взрослых можно создать на стене различные тени с помощью предметов и пальцев. Просто выберите стену, которая станет идеальным холстом для вашего шоу.

Познакомиться поближе

Разговоры помогают сократить время ожидания и здесь может пригодиться "Игра с 20 вопросами". Главная цель игры — поговорить, так что правильных или неправильных вопросов нет. Среди вопросов могут быть разные. Например, "Какая была самая ложь, которую вы слышали в вашей жизни?", "Кто самый счастливый человек, которого вы знаете?", "Из чего должна состоять идеальная пицца?" — вопросы могут быть очень разные, фановые или личные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты следует иметь дома на случай отключения электроэнергии. Побеспокоиться уже сейчас стоит не только о запасе продуктов, но и о резервных источниках питания и других вопросах.