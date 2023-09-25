Батарейки не будут так быстро "умирать": есть пять действенных советов

Можно даже повторно их использовать

При отключении света есть несколько важных правил, как вести себя дома. Одним из нежелательных действий является зажигание свечей, если дома дети или питомцы. Итак, в таких ситуациях вас может спасти фонарик, но задача усложняется, если батарейки в нем почти разряжены.

Как продлить работу батареек и что нельзя с ними делать, можно узнать на сайте SantePlus.

Как продлить работу батареек

Храните батареи в сухом месте при температуре от 20 до 25°C. Так они будут работать подольше;

Ограничьте время использования: старайтесь не использовать батарейки без перерыва в течение слишком длительного периода, так как вы рискуете быстрее разрядить их;

Извлеките батарейки из устройств: если прибор не работает, обязательно полностью выключите его или извлеките батареи. Кроме того, батареи, оставленные в устройстве слишком долго, могут повредиться;

Замените все батареи одновременно: в устройство, которому требуется несколько батареек, желательно менять всю серию одновременно. Это вопрос балансировки, ведь тогда они будут использоваться равномерно и будут работать дольше;

Повторно используйте разряженные батарейки: есть устройства, потребляющие больше энергии, чем другие. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать батарейки, используйте их повторно, например, в пультах и настенных часах. Все, потому что они потребляют гораздо меньше энергии.

Что нельзя делать с батарейками

Важно помнить, что никогда нельзя повреждать батарейки. Также нельзя бросать их в огонь из-за риска взрыва.

Используемые батарейки нельзя выбрасывать, поскольку они содержат токсичные вещества. Их нужно сдавать в специальные пункты сбора, потом их можно переработать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить обогреватель для квартиры.