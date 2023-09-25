Батарейки не будут так быстро "умирать": есть пять действенных советов
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Можно даже повторно их использовать
При отключении света есть несколько важных правил, как вести себя дома. Одним из нежелательных действий является зажигание свечей, если дома дети или питомцы. Итак, в таких ситуациях вас может спасти фонарик, но задача усложняется, если батарейки в нем почти разряжены.
Как продлить работу батареек и что нельзя с ними делать, можно узнать на сайте SantePlus.
Как продлить работу батареек
- Храните батареи в сухом месте при температуре от 20 до 25°C. Так они будут работать подольше;
- Ограничьте время использования: старайтесь не использовать батарейки без перерыва в течение слишком длительного периода, так как вы рискуете быстрее разрядить их;
- Извлеките батарейки из устройств: если прибор не работает, обязательно полностью выключите его или извлеките батареи. Кроме того, батареи, оставленные в устройстве слишком долго, могут повредиться;
- Замените все батареи одновременно: в устройство, которому требуется несколько батареек, желательно менять всю серию одновременно. Это вопрос балансировки, ведь тогда они будут использоваться равномерно и будут работать дольше;
- Повторно используйте разряженные батарейки: есть устройства, потребляющие больше энергии, чем другие. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать батарейки, используйте их повторно, например, в пультах и настенных часах. Все, потому что они потребляют гораздо меньше энергии.
Что нельзя делать с батарейками
Важно помнить, что никогда нельзя повреждать батарейки. Также нельзя бросать их в огонь из-за риска взрыва.
Используемые батарейки нельзя выбрасывать, поскольку они содержат токсичные вещества. Их нужно сдавать в специальные пункты сбора, потом их можно переработать.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить обогреватель для квартиры.