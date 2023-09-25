Избегайте этих двух мест: где лучше сажать клубнику осенью

Рассказываем, какие участки больше всего подходят для посадки клубники

Клубника относится к таким растениям, которые нельзя долго держать на одном месте. Клубничная посадка может оставаться на старых грядках не более четырех лет, а лучше и меньше. Поэтому осенью садоводы рекомендуют отсаживать клубнику на новое место, создавая свежие насаждения на будущий год.

Специалисты категорически не рекомендуют садить клубнику в некоторых местах на участке. Где лучше устроить новые грядки и почему, рассказывает портал ukr.media.

Где посадить клубнику на даче — ответ агрономов

Лучше всего клубника растет на ровном месте. В крайнем случае, если ваш участок полностью расположен на склоне, выбирайте место с уклоном на юго-запад. Желательно размещать грядки в защищенном от ветра месте.

Где нельзя сажать клубнику:

в низменностях и на крутых склонах;

в местах с уклоном на юг.

Если посадить клубнику в низменности, растения будут страдать от застоя избыточной влаги и скопления холодного воздуха. Это грозит им болезнями, а вам — потерей урожая как минимум, а может, и всей посадки целиком. Клубника на крутых склонах напротив, не будет получать достаточного количества влаги и питательных веществ.

Южные же склоны плохи для клубники тем, что с них быстрее всего сходит снежный покров. Из-за этого ранней весной ночные холода могут погубить корни растений.

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