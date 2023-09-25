Укр

Избегайте этих двух мест: где лучше сажать клубнику осенью

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Клубника любит ровную почву Новость обновлена 25 сентября 2023, 13:37
Клубника любит ровную почву. Фото Freepik

Рассказываем, какие участки больше всего подходят для посадки клубники

Клубника относится к таким растениям, которые нельзя долго держать на одном месте. Клубничная посадка может оставаться на старых грядках не более четырех лет, а лучше и меньше. Поэтому осенью садоводы рекомендуют отсаживать клубнику на новое место, создавая свежие насаждения на будущий год.

Специалисты категорически не рекомендуют садить клубнику в некоторых местах на участке. Где лучше устроить новые грядки и почему, рассказывает портал ukr.media.

Где посадить клубнику на даче — ответ агрономов

Лучше всего клубника растет на ровном месте. В крайнем случае, если ваш участок полностью расположен на склоне, выбирайте место с уклоном на юго-запад. Желательно размещать грядки в защищенном от ветра месте.

Где нельзя сажать клубнику:

  • в низменностях и на крутых склонах;
  • в местах с уклоном на юг.

Если посадить клубнику в низменности, растения будут страдать от застоя избыточной влаги и скопления холодного воздуха. Это грозит им болезнями, а вам — потерей урожая как минимум, а может, и всей посадки целиком. Клубника на крутых склонах напротив, не будет получать достаточного количества влаги и питательных веществ.

Южные же склоны плохи для клубники тем, что с них быстрее всего сходит снежный покров. Из-за этого ранней весной ночные холода могут погубить корни растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли обрезать листья клубники на зиму. Не зная одного нюанса, вы можете просто убить весь будущий урожай.

Теги:
#Клубника #Сад #Огород