Когда День учителя в 2023 году: дата и особенности праздника

Не забудьте поздравить знакомых, которые трудятся в сфере школьного образования

Второй осенний месяц традиционно начинается с важной даты – Дня учителей. Профессиональный праздник работников школьного образования отмечается в Украине в первое воскресенье октября.

"Телеграф" рассказывает, когда поздравляем учителей в 2023 году. В праздничный день у вас есть отличный повод поблагодарить учителей за знания и внимание.

Когда День учителя в 2023 году

В Украине День учителя отмечают в первое воскресенье октября. В 2023 году дата выпадает на 1 октября. Важно: не путайте праздник со Всемирным днем учителя, который был учрежден ЮНЕСКО 29 лет назад и имеет фиксированную дату празднования – 5 октября. Тогда же, в 1994 году, решение по празднику приняли в Украине. Указ президента Леонида Кучмы "О Дне работника образования" постановил ежегодно отмечать праздник в первое воскресенье октября.

В школах в День учителя поздравляют всех представителей педагогической профессии. Обычно праздничные мероприятия, концерты и чествования проходят накануне, в пятницу. Хотя дата не является государственным выходным, но очень любима украинцами. Учителя играют важную роль в нашей жизни, поэтому в этот день принято благодарить педагогов за их непростой труд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о каких сентябрьских праздниках стоит знать украинцам. Многие церковные даты отмечают по-новому, в связи с обновленным календарем.