Удача отвернется: этим знакам Зодиака совсем не повезет с деньгами на этой неделе
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Их могут ждать конфликты на работе и проблемы с деньгами
Конец сентября принесет неприятности финансового плана и на работе сразу четырем знакам Зодиака.
Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Дева и Весы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.
Овнам выпала перевернутая Башня
В этом положении карта предупреждает, что Овны не будут ощущать в себе вдохновения, желания и сил что-либо делать в рабочих вопросах, что может отразиться и на финансовых поступлениях.
Тельцам выпало перевернутое Колесо Фортуны
Обычно это очень удачная карта, однако перевернутой она говорит, что все счастливые и удачные возможности уйдут к другому. К примеру, Ваши инвестиции могут не окупиться, а долгожданное повышение может получить кто-то другой.
Девам выпала Тройка мечей
Вас могут ждать на неделе самые разные неприятности на работе, — это могут быть как неудачные сделки, так и распри с коллегами или конфликты с начальством.
Весам выпала перевернутая Семерка жезлов
В этом положении карта говорит, что Вы не сможете правильно организовать свою работу и отстоять точку зрения, что может принести проблемы и неудачи.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что октябрь принесет в жизнь каждого знака Зодиака, согласно прогнозу карт Таро.