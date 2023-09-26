Удача отвернется: этим знакам Зодиака совсем не повезет с деньгами на этой неделе

Их могут ждать конфликты на работе и проблемы с деньгами

Конец сентября принесет неприятности финансового плана и на работе сразу четырем знакам Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Дева и Весы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.

Овнам выпала перевернутая Башня

В этом положении карта предупреждает, что Овны не будут ощущать в себе вдохновения, желания и сил что-либо делать в рабочих вопросах, что может отразиться и на финансовых поступлениях.

Тельцам выпало перевернутое Колесо Фортуны

Обычно это очень удачная карта, однако перевернутой она говорит, что все счастливые и удачные возможности уйдут к другому. К примеру, Ваши инвестиции могут не окупиться, а долгожданное повышение может получить кто-то другой.

Девам выпала Тройка мечей

Вас могут ждать на неделе самые разные неприятности на работе, — это могут быть как неудачные сделки, так и распри с коллегами или конфликты с начальством.

Весам выпала перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта говорит, что Вы не сможете правильно организовать свою работу и отстоять точку зрения, что может принести проблемы и неудачи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что октябрь принесет в жизнь каждого знака Зодиака, согласно прогнозу карт Таро.