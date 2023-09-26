Легче перезимуют и будут лучше плодоносить: какие деревья и кустарники лучше высаживать осенью

Весной такие деревья будут лучше расти и плодоносить

Осень – комфортное время не только для подготовки плодовых деревьев, а для их посадки. Осенняя посадка считается безопаснее весенней. Осенью у растения больше шансов укорениться, а весной они пойдут на рост и будут плодоносить раньше. Да и риск возвратных похолоданий осенью исключается.

Но высаживать можно не все деревья — тут следует обратить внимание на особенности сорта и некоторые правила. Вот о них вместе с Рixelinform и расскажем.

Какие деревья и кустарники следует высаживать осенью

Грушу нужно высаживать с сентября по первую половину октября. Лучше выбрать зимостойкие сорта и высадить их в укромном месте в южной или западной части участка.

Посадку яблони необходимо завершить за месяц до наступления заморозков. Ей нужно солнечное место и защита от сквозняков, а внимание тоже лучше обратить на зимостойкие сорта.

Зимостойкую сливу следует высаживать в солнечное и защищенное от сквозняков место. Лучше это сделать не позднее чем за два месяца до наступления холодов.

Вишню нужно высаживать с расчетом защиты от ветра и укрывать от морозов. Поэтому перед похолоданием саженцы следует окучить на высоту до 30-40 см.

Малину можно высаживать, если температура воздуха днем не ниже 10 градусов. До морозов должно оставаться не менее 15-20 дней.

Можно посадить осенью крыжовник и смородину. Лучше выбрать зимостойкие культуры и соблюдать все правила агротехники при посадке.

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