Настоящее спасение для дачников: одно растение отпугнет кротов, избавит от тли и не только

Некоторые огородники считают пижму сорняком, но она может решить некоторые проблемы на участке

Пижма довольно часто встречается в природе. Многим она знакома в качестве лекарственного растения. Для дачников же она — сорняк и они стараются избавиться от ее присутствия на участке. На самом же деле из пижмы можно приготовить настой, который поможет решить сразу несколько проблем.

Настой на основе пижмы избавит от колорадского жука, тли, муравьев, луковых мошек, клещей, гусениц и моли, пишет kobieta.gazeta. Если опрыскать им плодовые деревья ранней весной, можно предотвратить появление паутинного клеща, а тля не будет откладывать яйца под листьями. Опрыскивание поможет и с вредителями, питающимися корнями растений. Благодаря содержанию вещества туйон в пижме опрыскивание и выращивание растения в саду предотвратит появление мышей, полевок и кротов.

Пижму как средство против вредителей и болезней растений можно приготовить двумя способами: в виде опрыскивания и в виде настоя.

Опрыскивание. 300 г листьев пижмы измельчить и залить 10 л воды. Спустя сутки процедить раствор и разбавить его водой в соотношении 1:1. Можно опрыскивать растения, которые атакует тля или другие вредители.

300 г листьев пижмы измельчить и залить 10 л воды. Спустя сутки процедить раствор и разбавить его водой в соотношении 1:1. Можно опрыскивать растения, которые атакует тля или другие вредители. Настой. Приготовьте ведро, положите в него пижму и залейте все водой. Поставьте в сухое место на 14 дней. Когда пена исчезнет сверху, кашица будет готова. Использовать не разбавляя, заливая препарат в норы кротов и полевок. Средство быстро прогонит незваных гостей из сада.

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