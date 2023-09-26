Что нужно высыпать под яблоню, чтобы дерево удачно перезимовало: уловка опытных дачников

Яблони без стресса пройдут "минус", всего лишь используйте одно удобрение

Осенью опытные дачники готовят растения к зиме. Чтобы яблоня выдержала все морозы, нужно проделать с деревом несколько манипуляций.

До наступления холодной погоды рекомендуется удобрять яблони одним средством, его рассыпают прямо под деревом. Советом поделился ресурс Ukr.media.

Так, осенью у яблонь удаляют поврежденные ветви и ненужные побеги. После этого можно приступать к удобрению, это обеспечит вас в будущем роскошным урожаем. Подкормку вносят в зону приствольного круга.

Сначала очистите землю под деревом от сорняков и мусора. Сделайте небольшую бороздку вокруг ствола, чтобы туда насыпать гранулированные удобрения. Осенью рекомендуется удобрять яблони сернокислым калием, 30 г хватит одному дереву.

После этого проводят мульчирование. Подойдет кора хвойных деревьев или сосновые шишки. Это дополнительная мера, чтобы защитить яблоки от морозов и вредителей.

Дополнительный шаг, который повысит морозоустойчивость яблонь, опрыскивание раствором борной кислоты. Так вы уничтожите личинки вредных насекомых и возбудителей разных инфекций. Приготовьте раствор своими руками, смешав 10 литров воды и 5 г борной кислоты (предварительно растворите ее в стакане теплой воды).

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