Утепляемся к зиме: как правильно подобрать пижаму, полезные советы

При покупке стоит обращать внимание на некоторые нюансы

Не секрет, что зима в Украине в этом году может быть очень тяжелой из-за возможных отключений света и перебоев с отоплением, в случае если оккупанты будут обстреливать энергосистему. В связи с этим украинцам следует заранее подготовиться к возможным холодам и подобрать теплую одежду, в том числе и пижаму.

"Телеграф" рассказывает, как правильно выбрать теплую пижаму на зиму. Есть нюансы, на которые следует обратить внимание.

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно учитывать некоторые факторы при покупке этого вида домашней одежды. В первую очередь, пижама должна быть комфортной и не прилипать к телу, швы изделия должны быть мягкими, а материал должен быть теплым и приятным.

Выбор пижамы из разных материалов

Немаловажно обратить внимание на материал изделия, чтобы пижама давала нужный эффект и согревала в зимнюю пору.

Велюр. Пижама из такого материала отлично подойдет для зимы. Она хорошо сохраняет тепло и в ней будет комфортно спать.

Пижама из такого материала отлично подойдет для зимы. Она хорошо сохраняет тепло и в ней будет комфортно спать. Микрофлис. Это легкая и тонкая ткань, но при этом она отлично справляется со своей главной функцией и сохраняет тепло. Даже при долгой носке она не теряет свою форму.

Это легкая и тонкая ткань, но при этом она отлично справляется со своей главной функцией и сохраняет тепло. Даже при долгой носке она не теряет свою форму. Фланель. Это ткань с маленьким ворсом. Такая пижама станет отличным вариантом на зиму, поскольку в ней будет комфортно и тепло.

Это ткань с маленьким ворсом. Такая пижама станет отличным вариантом на зиму, поскольку в ней будет комфортно и тепло. Атлас. Глянцевая и плотная ткань, которая также способна хорошо согревать тело зимой. Плюс ко всему, она отличается красивым внешним видом.

Глянцевая и плотная ткань, которая также способна хорошо согревать тело зимой. Плюс ко всему, она отличается красивым внешним видом. Хлопок. Пижаму из этого материала смело можно покупать на зиму, не боясь замерзнуть в ней дома. Также ее преимущество в том, что хлопок не вызывает аллергию, поэтому ее могут спокойно приобретать даже аллергики.

Пижаму из этого материала смело можно покупать на зиму, не боясь замерзнуть в ней дома. Также ее преимущество в том, что хлопок не вызывает аллергию, поэтому ее могут спокойно приобретать даже аллергики. Шелк. Эта ткань мягкая и нежная на ощупь, а главное — она хорошо греет. Пижама из шелка не накапливает статическое электричество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как легко и быстро утеплить свой дом к зиме. Есть несколько простых, но эффективных способов.