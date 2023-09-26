Что добавить при перекапывании огорода осенью, чтобы потом собирать тонны урожая

Один из наиболее важных элементов для улучшения почвы – это органический компост

Перекапывание огорода осенью – важный этап подготовки почвы для будущего урожая. В этой статье мы рассмотрим, что можно добавить при перекапывании огорода осенью, чтобы обеспечить плодородность почвы и собирать богатые урожаи.

Органический компост

Один из наиболее важных элементов для улучшения почвы – это органический компост. Он обогатит почву необходимыми питательными веществами, улучшит ее структуру и увеличит уровень органического вещества. Осень – отличное время для распределения компоста по всему огороду, так как он будет иметь достаточно времени на разложение к следующему весеннему сезону.

Древесная зола

Древесная зола – это отличный источник микроэлементов и минералов, таких как калий и кальций, которые необходимы растениям для роста и развития. Равномерное распределение золы по огороду в осенний период поможет улучшить плодородие почвы и повысить урожайность.

Зеленое удобрение

Зеленое удобрение – это растения, которые выращиваются для того, чтобы улучшить почву. Это могут быть разные виды клевера, гороха или люцерны. Они способствуют обогащению почвы азотом, улучшению ее структуры и подавлению сорняков. После выращивания зеленого удобрения, оно может быть внесено в почву осенью, где оно будет разлагаться и обогащать почву органическими веществами.

Минеральные удобрения

Некоторым растениям могут потребоваться дополнительные минеральные элементы, такие как азот, фосфор и калий. Осень – это время, когда можно внести минеральные удобрения в почву, чтобы обеспечить растениями необходимые элементы для будущего роста.

Песок и перлит

Если ваша почва склонна к затяжным водам, добавление песка или перлита может улучшить ее дренировочные свойства. Это поможет избежать переувлажнения корней растений и улучшит доступ к воздуху и воде.

Органические мульчирующие материалы

После перекапывания огорода, покройте его органической мульчей, такой как солома, опилки или древесная кора. Мульчирование поможет удерживать влагу в почве, подавлять сорняки и поддерживать постоянную температуру почвы, что способствует здоровому росту растений.

Правильная подготовка почвы осенью – это ключевой момент для получения богатого урожая в следующем сезоне. Помните, что состав почвы и ее качество имеют решающее значение для успешного сельского хозяйства и садоводства, поэтому не стесняйтесь вносить необходимые изменения и улучшать ее состав при перекапывании огорода в осенний период. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться обильным урожаем и радовать себя свежими, здоровыми продуктами с вашего собственного огорода.

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