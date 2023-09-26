Чем подкормить розы осенью: цветок будет пышным, а у сорняков не останется шанса

Дачникам нужно позаботиться о розах до того, как наступит холодная погода

В осенние месяцы дачники подготавливают плодовые деревья, кустарники и цветы к зиме. Розам поможет пережить холод одно полезное удобрение, которое заодно предотвратит появление сорняков.

Опытные садоводы рекомендуют подкармливать розы люцерной. Растение считается одним из лучших органических удобрений для кустов роз, пишет Express.

Так, осеннюю подкормку для роз вносят примерно за шесть-восемь недель до наступления первых заморозков, чтобы не повредить новые побеги. Люцерна, которая часто используется в садовых и сельскохозяйственных целях, не только защитит кусты от суровых зимних условий, но поможет остановить рост сорняков.

Люцерна — богатый источник азота, кальция, железа, магния и фосфора, которые обеспечат розам обильное цветение. Перед подкормкой не забудьте полить розы, чтобы питательные вещества лучше усвоились. Один из методов удобрения роз люцерной — замочить несколько гранул в ведре с водой на пару часов, после вылить жидкость на цветы. Другой способ: обильно посыпать люцерной кусты роз сразу после полива.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подготовке роз к зиме. Помимо органики цветам нужны минеральные удобрения.