Будут как новенькие: как очистить садовые инструменты от ржавчины

Все, что нужно, есть у вас под рукой

Садовые инструменты — верные помощники в работе, поэтому хочется, чтобы они служили нам долгое время. Мы уже рассказывали, как сделать держатель для садовых инструментов, чтобы они оставались острыми.

Сегодня вместе с "ТСН" расскажем, как очистить от ржавчины садовые инструменты. Дело в том, что ржавчина мешает во время работы и повреждает металлическую поверхность — именно поэтому нужно бороться на первых этапах ее появления.

Как вывести ржавчину из садовых инструментов

Если под рукой нет специальных средств против ржавчины, вам помогут копеечные средства. Вы легко решите проблему.

Самым простым народным средством считается смесь лимонного сока и уксуса. Смешайте их в равных пропорциях, а затем с помощью губки нанесите на металл. Оставьте данную смесь на несколько часов и следите, чтобы она не подсыхала — просто иногда наносите свежий слой. После промойте водой и просушите поверхность перед тем, как прятать инструмент. Но будьте осторожными и избегайте контакта с ранами на руках и слизистыми поверхностями.

Пищевая сода тоже поможет быстро вывести ржавчину. Смешайте ее с небольшим количеством воды — смесь должна быть похожа на густую сметану. Нанесите кашицу на ржавые пятна и в зависимости от степени и размера коррозии подождите от получаса до полутора часов. Если ржавчина полностью не сошла, повторите процедуру. Этот метод легко очистит секаторы, гаечные ключи, плоскогубцы.

В клубнях молодого картофеля содержится щавелевая кислота, которая легко может удалить небольшие пятна ржавчины. Просто разрежьте картошку пополам, посыпьте ее солью, натрите поверхность инструментов, при необходимости оставьте картофель на 15 минут ,По истечению этого времени тщательно промойте и высушите предмет.

В современной газировке есть фосфатная кислота, которая помогает избавиться от пятен ржавчины. Жидкость сможет вывести небольшие пятна и загрязнения. Поместить ржавые инструменты в кока-колу на несколько часов, а затем промойте их в воде и высушите.

Чистящие средства для унитазов и раковин отлично справляются со ржавчиной и помогут вывести ее за считанные минуты. Просто налейте в глубокую емкость чистящее средство, поместите туда инструменты и оставьте от 30 минут до нескольких часов(в зависимости от размера пятна). Вы избавитесь от своей "ржавой" проблемы.

Ранее мы рассказывали об одном простом способе, как убрать ржавчину с инструментов. Для нее вам не понадобиться ничего сложного.