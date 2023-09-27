У двух знаков Зодиака со дня на день может появиться новая работа
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Вакансия может всплыть неожиданно
Уже в ближайшие дни представители сразу двух знаков Зодиака могут получить новое предложение о работе, — и оно может быть крайне привлекательным.
Речь идет о таких знаках Зодиака как Овен и Близнецы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.
Овнам выпала перевернутая Башня
В целом это довольно негативная карта, которая прогнозирует Вам на ближайшее время отсутствие мотивации, амбиций и желания что-либо делать, депрессивное настроение и бессонницу. Однако в то же время она говорит, что если Вы ищете новую работу, — то возможно именно на этой неделе сможете ее найти.
Близнецам выпал Рыцарь жезлов
Эта карта обещает Вам возможность резко изменить что-то в жизни к лучшему в ближайшую неделю, особенно это касается материальных и финансовых вопросов. Кроме того, карта говорит, что вскоре Вы можете получить предложение об хорошей работе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.