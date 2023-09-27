У двух знаков Зодиака со дня на день может появиться новая работа

Вакансия может всплыть неожиданно

Уже в ближайшие дни представители сразу двух знаков Зодиака могут получить новое предложение о работе, — и оно может быть крайне привлекательным.

Речь идет о таких знаках Зодиака как Овен и Близнецы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 25 сентября по 1 октября включительно.

Овнам выпала перевернутая Башня

В целом это довольно негативная карта, которая прогнозирует Вам на ближайшее время отсутствие мотивации, амбиций и желания что-либо делать, депрессивное настроение и бессонницу. Однако в то же время она говорит, что если Вы ищете новую работу, — то возможно именно на этой неделе сможете ее найти.

Близнецам выпал Рыцарь жезлов

Эта карта обещает Вам возможность резко изменить что-то в жизни к лучшему в ближайшую неделю, особенно это касается материальных и финансовых вопросов. Кроме того, карта говорит, что вскоре Вы можете получить предложение об хорошей работе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.