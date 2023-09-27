Наступает время пледов: простые способы утеплиться с помощью текстиля

Теплый текстиль добавит уют дома и поможет справиться с холодами.

Осенью и зимой без отопления можно согреться разным образом. Один из вариантов – хорошо утеплиться. Но в новой "одежде" нуждается также и жилье.

Плотные шторы

Зимой следует задуматься о защите своих окон. Если об утеплении нужно позаботиться заранее, то добавить изоляцию от холода быстрее помогут правильно подобранные шторы. Их лучше брать из более плотных материалов.

Детали интерьера

Уютные вязаные пледы, бархатные накидки на мебель, пушистые подушки – все эти маленькие детали в интерьере могут помочь как сохранить тепло, так и придать комфорт. В цветовой гамме следует отдать предпочтение насыщенным оттенкам — терракотовому, оливково-зеленому, приглушенно-розовому, чтобы создать уют.

Ковры возвращаются

Плитка, дерево или бетонные полы могут быть достаточно холодными, особенно если ваш дом или квартира не оборудованы специальным образом. На помощь могут прийти ковры. Есть очень современные модели, но со своей функцией смогут справиться и старые советские.

Одеяло

Зимой ночью лучший друг – это теплое одеяло. Ее выбор зависит от того, спите ли вы сами, насколько мощное отопление и какая у вас постель. Для тех, кто ищет максимального тепла, стоит обратить внимание на одеяла из шерсти и пуха, а вот хлопчатобумажные или одеяла из микроволокна обеспечивают меньшую изоляцию.

Домашний текстиль

Что касается постельного белья и полотенец, то их также можно заменить более плотными. Для простыни и пододеяльника можно выбрать фланель. Она не только приятна и тёплая на ощупь, а поможет согреться ночью.

Фланель также – это один из тех материалов из которых делают очень теплые и приятные на ощупь зимние пижамы. "Телеграф" ранее рассказывал как выбирать пижаму и какие существуют материалы для зимы.