Готовимся к холодам: как не ошибиться с размером и качеством перчаток

Есть разные виды этого повседневного аксессуара зимой — кожаные, тканевые и вязаные

Чтобы зимой было тепло и не мерзло тело, нужно уметь правильно выбирать одежду и обувь. В частности, есть несколько условий, которые нужно принимать во внимание, чтобы перчатки прослужили вам дольше.

Иногда есть ситуации, когда перчатки хочется подарить кому-нибудь. Поєтому, как вычислить необходимый размер и выбрать качественный материал, можно узнать в издании Lifehacker.

Выбирать размер

Следует мерить рукавицу на руку, которой вы пишете:

Оберните сантиметр вокруг ладони в самом широком месте, по косточкам пальцев. Но не увлекайте большой палец. Лента должна прилегать к руке плотно. Слегка согните ладонь и запишите количество сантиметров.

Если сантиметра нет под руками – берите веревку или толстую нить. Поверните ее вокруг руки, а затем измерьте линейкой.

Если у вас длинные пальцы, то измерьте расстояние от кончика среднего пальца до первой поперечной линии запястья.

Размеры обычно указывают по двум параметрам – числовая и она совпадает с охватом кисти. Или буквами – она соответствует количеству сантиметров.

Как подобрать этот предмет одежды

Самое главное правило – руке должно быть удобно. Перчатки не должны сковывать движения, надевать и сниматься должны без труда. Пальцы должны легко изгибаться.

Ваш размер тот, при котором перчатка прилегает как вторая кожа.

Длина пальцев и длина перчаток должны совпадать.

Кожные перчатки со временем растягиваются и, если при покупке есть выбор между слегка тесной и свободной – выбирайте более тесные.

Выбирайте перчатки, у которых меньше швов – такие изделия служат дольше и медленнее растягиваются.

На зиму можно покупать аксессуар на пол размера больше – чтобы было место для теплого воздуха.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 9 вещей нужно сделать еще до наступления мороза.