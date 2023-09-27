Когда в Украине отмечают День защитника: новая дата и особенности праздника в 2023 году

Праздник отмечается в День Покрова Пресвятой Богородицы

В Украине в 2023 году произошло важное событие в религиозной сфере, которое повлияло не только на верующих, но и на светских людей. С начала нового церковного года, с 1 сентября фиксированные церковные праздники отмечаются в новые даты. Это изменение повлияло и на некоторые государственные праздники.

Когда праздник защитников Украины в 2023 году

День защитников и защитниц Украины официальным указом президента в 2014 году был установлен на День Покрова Пресвятой Богородицы. Этот большой церковный праздник по старому, юлианскому календарю отмечался 14 октября. Этой же осенью страна будет чествовать своих героев и героинь на две недели ранее, 1 октября.

В 9:00 в это воскресенье вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство и украинцев. "Пусть это станет нашей новой традицией", — сказал президент Владимир Зеленский.

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Кого можно поздравлять с Днем защитника Украины — украинских военных, которые ценой собственной жизни защищают нашу страну от российских оккупантов. Военнослужащих Вооруженных сил, пограничников и других защитников независимости и территориальной целостности Украины, а также добровольцев, ветеранов АТО и Второй мировой войны.

Ранее мы рассказывали, почему украинская церковь перешла на новое летоисчисление, что об этом думают украинцы и чем отличается новоюлианский календарь от юлианского. Также вам может быть интересна история Покрова Пресвятой Богородицы — становится ясно, почему День защитника Украины связан с этим праздником.